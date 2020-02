Scatta l’allarme per un incendio boschivo sulle pendici del Mombracco, a Envie

I Vigili del fuoco di Barge e Saluzzo cono al lavoro in questi istanti per un incendio boschivo a Envie, sulle pendici del Mombracco. L’allarme è scattato poco fa, in via Sasia.

Il fronte di fuoco, stando alle prime informazioni, risulta abbastanza esteso. Sta bruciando una parte di bosco fuori dalla zona abitata. Le squadre dei pompieri stanno cercando di avere la meglio sulle fiamme.

In loro supporto stanno arrivando anche i volontari Anti incendi boschivi di Bagnolo Piemonte. Le fiamme interessando un versante di mezza cresta, ad un’altitudine stimata di 700-800 metri, ad un chilometro circa dal confine con il territorio del Comune di Revello.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.