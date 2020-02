Cuneo: conferenza aperta a tutti sul propgetto "Il valore’ della bellezza nel territorio”

Nell'ambito di un progetto intitolato “’Il valore’ della bellezza nel territorio” che il Liceo Statale Scientifico e Classico “G. Peano – S. Pellico” di Cuneo, sta realizzando grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e al patrocinio del Comune, del Club per l’UNESCO di Cuneo, dell’Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo, nella Sala CDT - Largo Barale 1, si terrà in data venerdì 28 febbraio 2020, con inizio alle ore 15, una conferenza pubblica aperta a studenti delle superiori, ai docenti e al largo pubblico dal titolo "Educazione, economia e paesaggio".

L’evento vuole porre in evidenza l’importanza non solo di una rieducazione alla politica, intesa come ricerca del bene comune, ma anche la necessità di una rieducazione all’economia, intesa come ricerca delle leggi che regolano il buon funzionamento di un ambiente comune, che comporta il rispetto dei beni naturali e artificiali di cui disponiamo, oltreché il buon uso.

Discuteranno Flavio Bruna (Isolarchitetti TO, Consigliere Fondazione Artea) Alberto Pirni (Filosofia Morale e Politica Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Milena Viassone (Economia e gestione delle imprese – Campus Managment ed Economia Cuneo).

Introdurrà e coordinerà il tavolo la prof.ssa Angela Michelis del Liceo Peano-Pellico di Cuneo (ASN in Filosofia Teoretica e Morale), referente del progetto.

L’evento, occasione di aggiornamento e approfondimento, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. Si rilascia certificato di partecipazione.