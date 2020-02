Cartongesso: il must have delle ristrutturazioni

Amare la propria casa significa anche mantenerla in buono stato con una manutenzione periodica, ma anche rinnovarla e arricchirla nella sua funzionalità e nella sua immagine. Spesso basta un'idea semplice, un materiale specifico, una scelta di soluzioni e colori unica e geniale nel suo genere, ma ovviamente non possiamo attuare un tale raffinato rinnovamento da soli. E' sempre bene affidarsi a mani esperte; come quelle di un imbianchino di alto profilo, un professionista intraprendente che ha fatto della sua passione per questo lavoro una vera arte del decoro e dell'eleganza; una passione che si riflette nell'utilizzo dei materiali e delle palette di colori, negli abbinamenti cromatici e nelle creazioni di nuovi elementi funzionali e decorativi, inseriti nel contesto di ambienti sempre differenti. Trovare un professionista di questa portata non è difficile sfogliando le pagine dedicate a ristrutturazioni e rinnovamenti.

Il cartongesso: l'elemento raffinato che non può mancare nella tua casa

Nell'ambito delle ristrutturazioni e dell'Innovazione della propria casa possiamo tenere in considerazione un elemento molto valido e molto di moda; ultimamente il cartongesso, che ha senza dubbio anche la peculiarità di aggiungere valore alla casa. Questo materiale non solo è molto accessibile come costo, ma è anche un materiale molto modellabile e versatile, si può trasformare completamente un ambiente in modo facile e pratico. Rende la casa molto più accogliente, e ha un forte impatto visivo.

Il materiale di moda che rende la tua casa glamour

Il cartongesso è assolutamente sconsigliato per il fai-da-te. Ovvero sono lavori di ristrutturazione che vanno sempre eseguiti da una mano esperta, che conosce questo genere di materiali e sa come tirarne fuori il meglio, con soluzioni innovative, realizzate in modo personalizzato proprio per la vostra casa. Uno degli elementi decorativi più richiesti è il contro-soffitto, ovviamente realizzato in cartongesso nel quale possono essere anche incassati faretti ed elementi d'arredo di altro genere. Oggi il cartongesso viene usato sempre più spesso proprio per realizzare decorazioni, nicchie, controsoffitti finiture di vario genere, addirittura vengono realizzate delle librerie, armadi, pareti attrezzate, camini e mensole.

Rinnova la tua casa con il cartongesso

Praticamente con il cartongesso si può rifare completamente un ambiente, inserendo già degli elementi d'arredo; il cartongesso può essere trasformato anche in mobili e sapientemente lavorato è un materiale che da' movimento al soffitto e anche alle pareti; può essere colorato e lavorato in moltissimi modi per aspetti differenti, la finalità dell'uso di questo materiale non è soltanto estetica, ma risolve anche molte volte problemi di gestione delle metrature, che modificate con altri metodi diventerebbero ristrutturazioni troppo costose. Alzare dei tramezzi, creare mobili su misura negli angoli, costruire nicchie e elementi innovativi che cambiano completamente aspetto all'ambiente, dove si sta realizzando la ristrutturazione è una peculiarità tipica di questo materiale.

Affidarsi a un esperto sempre

Ogni lavorazione eseguita da mani esperte con sapienza e buon gusto crea sempre un effetto straordinario. Oggi è una soluzione molto richiesta. Come già detto è uno degli elementi decorativi più di moda; richiesto soprattutto per creare divisori, velette in cartongesso, per la cucina, le isole domestiche e cappe per la cucina. Anche in bagno ben si adatta a realizzare portaoggetti, mobili, soffitti. La richiesta più ricorrenti per la ristrutturazione dei bagni sono il contro-soffitto e pareti aggiuntive, divisori, elementi d'arredo su misura.

Cartongesso idrorepellente: il materiale perfetto per ristrutturare il tuo bagno

Esiste il cartongesso idrorepellente destinato proprio gli ambienti più umidi, dove ci possono essere fuoriuscite di acqua casuali; questo materiale crea un effetto pratico omogeneo, elegante, minimale nella sua eleganza discreta, di cartongesso ne esistono vari tipi che ovviamente sono destinati a diversi utilizzi e hanno diversi prezzi parliamo del cartongesso flessibile, del cartongesso a pannello ultraleggero, dei pannelli anti-umidità perfetti come isolante, di pannelli isolanti acustici, e di quelli ignifughi, oltre al cartongesso standard.