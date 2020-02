Il variegato mondo dei carrelli elevatori: come orientarsi al meglio

I carrelli elevatori sono prodotti indispensabili in azienda e si utilizzano di norma per movimentare e/o stoccare oggetti pesanti. Essi funzionano a batterie o a motore e possiedono un gruppo di sollevamento idraulico con delle forche che funzionano diversamente in base al modello ma che hanno un ruolo importantissimo.

A tre ruote o a quattro ruote, essi possono aiutare davvero il lavoro degli operatori in azienda e incidere, quindi, sulla produttività della stessa, sui costi operativi, sulla gestione ottimale dei prodotti. Ecco perché quasi tutte le aziende possiedono uno o anche più carrelli elevatori.

Come si sceglie il prodotto giusto?

Sul mercato ci sono moltissimi prodotti oggi e la scelta non è facile. Tutto dipende dall’utilizzo che si fa del prodotto. Prima di comprare un carrello ecco quindi che bisogna porsi delle domande e darsi delle risposte chiare: dove si utilizzerà il prodotto? Che tipo di pesi dovrà sollevare? Di che entità, peso e dimensione? In che direzione è più opportuno che si muovano le forche?

I vari prodotti si distinguono l’uno dall’altro per le funzionalità che definiscono poi spesso anche il prezzo, ecco perché è importante capire quali sono i compiti a cui il macchinario dovrà rispondere. Un rivenditore serio saprà comunque aiutarvi nella scelta del prodotto giusto al meglio: da Orzi Carrelli, uno dei punti di riferimento per la distribuzione di carrelli elevatori Parma , Fidenza, Reggio Emilia, Casalmaggiore e le zone limitrofe, lo faranno sicuramente.

Come orientarsi fra i diversi carrelli elevatori

Che tipo di motore?

Il prodotto può funzionare elettricamente, a combustione interna o essere un prodotto ibrido. Se si utilizza all’interno dei locali esso dovrà essere elettrico per non produrre scarichi irrespirabili, se è fuori invece si potrà anche scegliere un prodotto a combustione interna. In alternativa si potrà impiegare un ibrido. I macchinari elettrici sono normalmente meno ingombranti perché non hanno serbatoio, non richiedono grande manutenzione e sono poco rumorosi. Quelli a carburante hanno, però, una capacità di carico decisamente maggiore.

Retrattile o controbilanciato?

Il modello controbilanciato è adatto in caso si utilizzi il carrello per prodotti particolarmente pesanti. Un peso ubicato nella parte posteriore, infatti, ha il compito di stabilizzare il carrello facendo da contrappeso rispetto a quanto caricato sulle forche. I controbilanciati sono carrelli che vanno tuttavia impiegati su superfici lisce e non disomogenee. I modelli retrattili sono veloci e robusti e maneggevoli nel caso vadano impiegati in corsie strette come la logistica, i magazzini e dove si stoccano merci. Il contrappeso in tal caso è la parte di macchinario dove c’è l’operatore: è chiaro tuttavia che non si possono sollevare pesi eccessivi.

Tre o quattro ruote?

I carrelli controbilanciati possono essere a tre oppure a quattro ruote. Il primo è scelto da chi ha bisogno di un raggio di sterzata maggiore, mentre il quattro ruote da chi preferisce avere maggiore stabilità e ha necessità di qualcosa che possa sollevare carichi anche pesanti.

Direzione di movimento delle forche

Il carrello commissionatore è ottimo per lavorare nei magazzini e inforca anteriormente, quindi se la merce è stoccata lateralmente nella corsia di movimento del macchinario.

Il carrello elevatore articolato ha il porta forche ribaltabile che permette cioè di ruotarle. Esso è utilissimo dove lo spazio scarseggia o per caricare e scaricare, ad esempio, rimorchi. Il carrello elevatore laterale è per movimentare carichi che si devono prendere lateralmente poiché molto lunghi e ingombranti come le assi. Il carrello multidirezionale permette di muovere carichi in modo molto preciso in qualunque direzione, si usa quindi per carichi lunghi di vario tipo.