Traduzioni professionali: i servizi di Landoor

Tradurre un documento in un’altra lingua può essere un’operazione piuttosto complessa. Non si tratta soltanto di riportare un testo in un idioma differente, ma occorre anche sapere cogliere le sfumature linguistico-culturali intrinseche nella lingua sorgente e trovarne l’equivalente nella lingua e nella cultura di destinazione.

È inoltre importante saper trasferire tutta la carica emozionale e comunicativa del testo originale in modo che non vada perduta nel testo di destinazione. Per questo è importante affidarsi a traduttori professionisti con tanti anni di esperienza, che sappiano gestire il delicato equilibrio tra i concetti di fedeltà ed efficacia, il tutto con un sapiente utilizzo delle più avanzate tecnologie linguistiche.

Traduzioni: perché affidarsi ad agenzie esperte

Quando si tratta di tradurre testi professionali o documenti di carattere scientifico, affidarsi a soggetti non competenti può rivelarsi controproducente.

Un traduttore con poca esperienza potrebbe essere un abile linguista ma non conoscere sufficientemente la materia come un esperto del settore. Quest’ultimo d’altro canto, potrebbe assicurare la perfetta comprensione dei contenuti originali, ma non saperli rendere con efficacia nella lingua di destinazione. Per questo è meglio affidarsi a un'agenzia di traduzioni esperta nel settore, che sappia unire competenza linguistica e conoscenze specialistiche.

I traduttori di Landoor

Landoor è uno dei partner linguistici più stimati nel mercato delle traduzioni professionali . Dall'ambito scientifico a quello tecnologico, dal fashion al tempo libero fino alle traduzioni giurate, Landoor offre soluzioni pensate appositamente secondo le esigenze del cliente, nel pieno rispetto delle scadenze concordate: merito di una squadra di oltre 60 traduttori network qualificati orbitanti attorno alle sedi di coworking della rete di Copernico e di oltre 2300 freelance selezionati nei diversi Paesi del mondo.

Il punto di forza di Landoor è infatti la molteplicità delle specializzazioni delle risorse in campo e alla loro possibilità di operare in team e con l’ausilio delle dotazioni tecnologiche e informative nonché delle occasioni formative offerte dall’agenzia. Ogni progetto è seguito in tutte le sue fasi di lavorazione da un Project Manager specializzato, dedicato al cliente, in grado di ottimizzare il workflow traduttivo gestito dal Translation Management System.

La piattaforma di Landoor

Poter contare su una squadra di esperti fa di Landoor una delle agenzie più efficienti in fatto di traduzione. Il servizio si conferma infatti tra i più rapidi e affidabili sul mercato, anche quando si tratta di lavorare su documenti molto critici o su volumi molto elevati in ristretti intervalli di tempo.

Le caratteristiche di rapidità e disponibilità sono garantite, oltreché da un team affidabile e professionale, anche da una piattaforma interattiva, frutto del lavoro di R&S di Landoor, che consente di gestire le richieste dei clienti 24 ore su 24.

Alla piattaforma accedono, oltre ai clienti, i Project Manager e i traduttori. In tal modo vengono gestite in maniera sistematizzata, e in alcuni casi automatizzata, tutte le fasi del processo, mentre i clienti possono caricare i documenti e avere traccia dello storico dei loro progetti.

I servizi di Landoor

Landoor offre al Cliente la possibilità di definire il ciclo di lavorazione che meglio risponde alle sue esigenze.

Ogni traduzione include un servizio di proof-reading, ma per documenti più complessi è possibile richiedere una revisione accurata da parte di esperti del settore. Oppure una revisione “peer”, a cura di un secondo traduttore con le stesse qualifiche del primo, come da norma ISO17100.

Landoor mette inoltre a disposizione servizi di copy-editing e transcreation, per i testi di comunicazione e marketing, così come è in grado di gestire ogni formato grafico grazie al reparto di impaginazione e DTP interno. Tutto questo, naturalmente, grazie a una dotazione software articolata e di ultima generazione.

Il sistema di traduzione assistita

I traduttori che operano per Landoor possono contare su Language Technologies innovative, che permettono di ottimizzare le fasi di lavorazione e gestione dei progetti.

Tra queste spicca il software di "traduzione assistita", un sistema che consente di capitalizzare i documenti tradotti e rivisti in precedenza, con impareggiabili vantaggi in termini di tempi e costi, nonché di operare accedendo in tempo reale a memorie fraseologiche, glossari e ad avanzati tool di controllo di qualità. Ne conseguono traduzioni accurate ed estremamente affidabili, con tempi di consegna sempre molto ridotti.