A Caraglio una esposizione sensoriale "Invadente". Tema: la violenza sulle donne

AGGROVIGLIA MENTI

Si terrà nelle giornate in cui viene festeggiata la donna e proprio per questo i visitatori saranno portati a riflettere su emozioni che vengono vissute quotidianamente da molte donne non così lontane da ciascuno di noi.

L’esposizione sensoriale creata dalla Cooperativa Sociale Fiordaliso in collaborazione con le donne de “Il Groviglio” ha l’obiettivo di far vivere in prima persona il significato del fenomeno della violenza sulle donne.

Da mesi le operatrici antiviolenza e le donne coinvolte stanno lavorando ad un progetto insolito per una Cooperativa Sociale: un percorso che definiscono “invadente”, in quanto arriverà ai visitatori come un pugno allo stomaco, coinvolgendo tutti i 5 sensi e facendo entrare gli stessi in un vortice di suoni, parole, colori e consistenze, che difficilmente si potranno dimenticare.

Tutto nasce dopo aver raccolto la volontà da parte di tutte di incontrarsi, non solo per condividere tempo e chiacchiere, ma anche per produrre qualcosa di bello e “da presentare all’esterno”.

Telefonate, incontri riunioni, idee discusse a tavolino e poi… ecco l’intuizione che mette d’accordo tutte: una mostra. E perché non utilizzare i tessuti che ci sono stati donati per creare opere che possano rappresentare simbolicamente il percorso di una donna vittima di violenza? Le donne e le stoffe… un groviglio di storie….

E così, a partire dal mese di Settembre, è iniziata la maratona per la realizzazione di opere e non solo.

Più di 5000 metri di stoffa tagliata, 15 scatoloni di tessuti svuotati, 6 mesi di progettazione, 300 ore di lavoro, 40 mani instancabili,5 dita punte e 2 tagliate, 120 caffè bevuti… troppi minuti di messaggi vocali deliranti, qualche momento di sconforto, ma anche una dose inquantificabile di passione sono stati gli ingredienti per la creazione di Aggroviglia Menti.

“E se per una volta, provassi ad entrare nel cuore del problema?

Soffice, caldo, strappato, scuro, sussurrato, rigido, ricucito.

Fatti coinvolgere da mille e una storia, di quelle che ti sembravano lontane ma alle quali ti sentirai incredibilmente vicino.”

Filatoio di Caraglio

6 marzo 2020 dalle 19.00 alle 22.00

7 marzo 2020 dalle 14.30 alle 19.00

8 marzo 2020 dalle 10.00 alle 19.00