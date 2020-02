A Mango si rinnova il tradizionale Gran Carnevale con musica, balli e la tradizionale polenta

Si rinnova a Mango lo storico e tradizionale "Gran Carnevale in piazza" che per l'edizione 2020 ha come sottotitolo "Mango mi strega".



L'appuntamento, previsto per martedì 25 febbraio prevede, a partire dalle ore 14.30 grande animazione e divertimento per i bambini in compagnia dell'associazione Micromundi e la musica di Dj Suunfeel. Quindi musica e balli e poi un ricco e tradizionale servizio ristoro che offre ai partecipanti Polenta e Salsiccia, Pane e Bagnet, Tris di Dolci, Bugie e Buon Vino locale. Nel corso dell'evento, allestito in collaborazione con la Pro Loco di Mango, il Gruppo Alpini, l'Associazione Manganum, la Pro Loco di San Donato, la Protezione Civile e con il patrocinio del Comune di Mango, saranno premiate le maschere più originali, il gruppo più "simpatico"e la strega "più strega".