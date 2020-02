A Savigliano con il “Pre Fiera” va in scena la premiazione del Concorso Novità Tecniche 2020

Venerdì 28 febbraio, alle ore 18 a Savigliano, presso il Salone d’Onore di Palazzo Taffini (via Sant’Andrea, 43), messo gentilmente a disposizione dalla Cassa di Risparmio di Savigliano, avrà luogo la prima edizione del “Pre Fiera”, evento di anteprima della 39ª edizione della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di Savigliano appositamente voluto dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano al fine di dare maggiore risalto al Concorso Novità Tecniche 2020.



Durante Pre Fiera, nel corso del quale saranno svelati e premiati i vincitori del concorso, verranno anche presentati il programma e le novità della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola che si svolgerà nell’area fieristica di Savigliano (via Alba) da giovedì 12 a domenica 15 marzo 2020.



Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano scrivendo a segreteria@entemanifestazioni.it oppure visitare il sito www.fierameccanizzazioneagricola.it.



“Come di consuetudine, anche in questa edizione si premierà l’innovazione tecnologia in agricoltura, con il rinomato Concorso Novità Tecniche – spiega Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano -. L’iniziativa, indetta e seguita dall’Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Imamoter, ndr), ha lo scopo di valorizzare la realizzazione di macchine agricole, che presentino innovazioni costruttive e funzionali o perfezionamenti idonei ad assicurare un progresso tecnico in merito alla meccanizzazione agricola, tenendo anche in considerazione le ricadute sull’ambiente. Data la rilevanza del concorso, quest’anno abbiamo deciso di dedicargli una serata ad hoc, anticipando le innovazioni che si potranno poi vedere dal vivo in fiera. Proprio in questi giorni la Commissione tecnica sta ultimando di esaminare le candidature, ringraziamo le aziende che, come ogni anno, hanno partecipato con entusiasmo e determinazione per vedere riconosciute le loro innovazioni, attraverso i premi ‘novità’ e ‘menzione tecnica’”.



Nel corso della serata, i costruttori di macchine agricole a cui verranno consegnati premi o menzioni avranno modo di spiegare come hanno ideato, realizzato e come funziona l’innovazione premiata.

Ogni innovazione sarà accompagnata dalla proiezione di un breve videoclip che la fa vedere in azione, in attesa di ammirarla poi dal vivo negli stand dei relativi espositori durante la fiera.

La Commissione tecnica che ha deciso le innovazioni vincitrici quest’anno era composta da Renato Delmastro (Cnr-Imamoter), Marco Delmastro (Cnr-Imamoter), Giacomino Fasano (Confartigianato-Arproma), Andrea Borio (Confcommercio-Unacma), Gianluca Ravizza (Cai-Atima), Sandro Liberatori (Enama), Davide Gnesini (Unacoma), Andrea Ingaramo (Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano) e Giuliano Sobra (Fondazione Ente Manifestazioni Savigliano).