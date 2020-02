Le Fondazioni Bancarie di Beppe Ghisolfi salpano da Fossano oggi alle 17 in Municipio

Le Fondazioni bancarie di Beppe Ghisolfi - il Manuale di Navigazione finanziaria numero 4 del Banchiere scrittore - salpano dalla "sua" Fossano da cui tutto ebbe inizio. E questo avviene in un quadro di concomitanza storica esatta con una fase di ulteriore trasformazione epocale del settore creditizio del NordOvest, italiano ed europeo. Non è un caso, infatti, che i giornali e tutti i mass media, parlando dell'operazione lanciata da Intesa San Paolo nei confronti di Ubi Banca, abbiano più volte citato le Fondazioni di origine bancaria; così come non è affatto casuale che il Polo bancario che risulterà dall'offerta pubblica di scambio azionario formalizzata a sorpresa da Intesa San Paolo, destinata a scalare le classifiche continentali della solidità patrimoniale e del credito erogabile, abbia come azionista rilevante quella Compagnia di San Paolo di cui è Presidente Francesco Profumo, al quale il Manuale di Ghisolfi - che ne è ottimo amico - dedica un capitolo ad hoc e una interessante intervista a beneficio di tutti i lettori.

Ciò che conferma una volta di più il ruolo delle Fondazioni bancarie sia come mecenati sia come investitori istituzionali - nella definizione data dal Presidente di Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli (di cui l'Autore è stretto collaboratore fiduciario) che dalla propria capacità di selezionare e diversificare e mettere a valore gli assetti patrimoniali traggono più o meno risorse da destinare alla filantropia territoriale, alla ricerca e sviluppo, allo Stato sociale sussidiario e complementare.



Beppe Ghisolfi sarà introdotto dal Sindaco di Fossano Dario Tallone, modera la conferenza il giornalista cattolico Walter Lamberti; porteranno il proprio saluto Alberto Rizzo e Marco Buttieri, dirigenti dell'Accademia di educazione finanziaria, di cui Ghisolfi è fondatore e presidente, e alcuni rappresentanti dei Fondi strutturali europei in arrivo da Bruxelles.



La cittadinanza tutta e le associazioni di categoria e sociali sono invitate a intervenire.