Ancora successi per le ragazze della Asd Ginnastica di Sommariva del Bosco

Nuovi successi per le ragazze della Asd Ginnastica di Sommariva del Bosco alle gare regionali Pgs. Le allenatrici Elena Gallina per la sezione femminile e Valeria Gallina per la sezione maschile, hanno portato in gara diversi gruppi dei loro agonisti divisi per sesso ed età.

Il 25 e 26 gennaio scorso a Biella Chiara Diato ha ottenuto il primo posto nella specialità Volteggio e Denisa Ndoj si è piazzata in una posizione alta nella classifica generale. Tutte le altre partecipanti Chiara Grasso, Marta Rossi, Gaia Rossi, Alice Ventriglia, Lucia Iris Chiavazza, Anna Porchietto, Martina Gucciardo, hanno fatto un ottimo lavoro.

Il 2 Febbraio a San Maurizio Canavese si è tenuta la gara maschile cui hanno partecipato Fabio Bertero, Loris Ungureanu, Luca,Bertero, Ettore Porchietto, Francesco Lingua, tutti con piazzamenti alti nella classifica. In particolare Luca Bertero è stato il primo assoluto nella classifica generale, Ettore Porchietto ha ottenuto l’argento al volteggio e trampolino e Fabio Bertero si è classificato secondo al trampolino.

Il 9 febbraio a Santena alla gara delle piccole del gruppo preagonismo hanno partecipato Chiara Migliore, Sofia Bono, Dorothea Ghessa, Vittoria Norrito, Giorgia Petti e Lucrezia Magliano, tutte giovanissime (leve dal 2013 al 2009) e tutte con un buon piazzamento in classifica.

Complimenti a tutti i ginnasti da parte dell’Amministrazione comunale.