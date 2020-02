In-formati!: Tu sai fare la capovolta? I fondamenti del movimento

Camminare, correre, rotolare, saltare, strisciare, arrampicarsi, afferrare, lanciare, e calciare sono gli schemi motori di base: le nostre prime espressioni di movimento che, se correttamente sviluppate e allenate, potranno diventare abilità motorie e sportive.



Iniziamo a muoverci inconsciamente e senza un fine, per lo più rispondendo automaticamente a stimoli esterni; crescendo il movimento si esprime grazie al gioco: osservando un bambino giocare possiamo ritrovare gli schemi motori di base sopra elencati, questi ultimi si sviluppano in maniera differenziata durante la crescita e raggiungono gradualmente livelli sempre più specializzati.



Intorno ai 10-15 anni, quando le capacità di apprendimento sono maggiori, si possono approfondire gli schemi motori grazie all’esercizio fisico. Il cammino e la corsa vengono sviluppati dai 12 mesi circa, passando dal gattonare in quadrupedia al mantenimento della posizione eretta e del cammino, fino ai 5-6 anni in cui la corsa diventa sempre più equilibrata ed armonica.



Rotolare, saltare, strisciare ed arrampicarsi si perfezionano a pari passo con il cammino e con lo sviluppo di tutte le capacità coordinative. Ben più complesso è afferrare, lanciare e calciare: presuppongono la coordinazione occhio-mano, la valutazione della distanza e del tempo.



Purtroppo, la maggior parte di questi schemi motori viene perso con la crescita e quasi totalmente dimenticato in età adulta; tralasciando gli sportivi, gran parte delle persone non sanno più correre, fare un semplice balzo, afferrare un oggetto al volo.



Tu sai fare la capovolta? Probabilmente se hai imparato a farla da bambino/a, potresti riuscirci anche adesso, con qualche piccolo accorgimento e attenzione!



Il corpo ha una notevole memoria motoria, quest’ultima ti permette di tornare in bicicletta, di nuotare o di sciare dopo anni e anni di inattività. Purtroppo lo stile di vita sedentario non ci permette di muoverci come dovremmo, così, gli schemi motori vengono man mano scordati e ci sembra quasi impensabile poter saltare o correre di nuovo.



Consiglio di partire dalla base... ed è proprio di questo che parleremo nel prossimo articolo: camminare!