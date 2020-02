Rifreddo: sabato 22 e domenica 23 febbraio la grande festa di Carnevale

Sarà davvero un week-end da leoni quello del piccolo comune di Rifreddo in Valle Po.

Protagonista assoluto il carnevale con i suoi pazzi balli, sorprese e naturalmente i carri allegorici. Vediamo però più in dettaglio cosa hanno preparato il Gruppo Giovani, gli alpini e l’Amministrazione comunale. Primo appuntamento alle ore 14.00 si sabato 22 febbraio con il ballo in maschera per i più piccoli a cui faranno seguito la merenda e la messa in ricordo di uno dei più apprezzati "Luis" della storia rifreddese: Alfio Vallero.

Alla sera ci sarà, invece, l’investitura ufficiale delle maschere "Luis e la Bela Lasardera".Un appuntamento che prenderà il via alle ore 21 e che, tra canti e balli, vedrà il suo momento clou verso le ore 22 quando il sindaco Cesare Cavallo consegnerà le chiavi del paese alle maschere Luis e la Bela lasardera. Un consegna che quest’anno sarà il bis di quella fatta in tv per promuovere l’evento ma sicuramente vedrà coma la solito maschere arrivare da tutto il cuneese e dalla vicina provincia di Torino.



Nella serata, ad ingresso rigorosamente gratuito non mancheranno poi la musica, il ballo con “Enzo” e di Ariele che saranno divertire tutti fino a tarda e nemmeno la possibilità di usufruire del servizio bar presente presso gli impianti sportivi. Domenica 23 febbraio a partire dalle 15 in piazza della Vittoria ci sarà, infatti, la seconda grande festa del periodo mascherato. Momento centrale dello stesso sarà la grande polentata intorno presso l’area della cittadella sociale ma non mancheranno, ovviamente, i divertimenti mascherati, la musica ed il passaggio delle composizioni allegoriche.

A condurre le danze ci penseranno Luis e la Bela lasardera che insieme ai paggetti e le damigelle rifreddesi faranno sicuramente divertire tutti i partecipanti fino a tardo pomeriggio. Una festa che, come da tradizione, sarà dedicata soprattutto ai più piccoli ed alle famiglie e che concluderà in bellezza il carnevale rifreddese 2020.