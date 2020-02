Al via un nuovo corso per diventare volontario ABIO in Pediatria a Cuneo

Martedì 3 marzo 2020 avrà inizio un nuovo corso di formazione per i volontari ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – destinati ad avviare il servizio ABIO presso la pediatria dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo.

Il corso si svolgerà presso la sala conferenze dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo e all'auditorium Foro Boario di Cuneo.

Il primo incontro si terrà dunque il giorno 3 marzo dalle ore 16 alle ore 18. L’incontro successivo, della durata di 3,5 ore, si svolgerà nei giorni 11 e 12 marzo, solo su appuntamento (in orario da stabilire al termine del primo incontro)

Il corso è composto di 5 lezioni e precisamente:

un incontro informativo

un incontro di selezione - autovalutazione

lezioni su aspetti igienico-sanitari-comportamentali e importanza del gioco

un seminario psico – motivazionale

60 ore di tirocinio in ospedale





Per partecipare è indispensabile iscriversi. L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al corso.

Il corso verrà realizzato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti uguale a 30.

Ogni giorno i 5.000 volontari ABIO, in più di 200 reparti di pediatria in Italia, accolgono i bambini, li coinvolgono nei giochi e in tutte le attività che possano aiutarli a superare l'impatto con un ambiente sconosciuto, con il dolore proprio e con quello degli altri. Un sollievo anche per i genitori che hanno così la possibilità di ritagliarsi qualche minuto per lavarsi o prendere un caffè.

Informazioni ed iscrizioni

347/8645526 (dopo le ore 17)

E-mail: abio.cuneo@gmail.com

www.abio.org