Fiere e corsi zootecnici: dalla Regione un contributo per le aziende partecipanti

Per favorire le aziende agricole a partecipare alle fiere e ai concorsi zootecnici, in particolare a carattere locale e in zone marginali, la Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’Assessore regionale all'Agricoltura, cibo, caccia e pesca, ha approvato la delibera che stabilisce a partire dal 2020 la copertura fino al 100% dei costi ammissibili.