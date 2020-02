Incroci pericolosi a Cuneo: l'appello del comitato di quartiere Donatello

Nel documento presentato nel mese di Giugno dello scorso anno erano considerati i punti critici relativamente, ad esempio, agli attraversamenti di Corso Gramsci in più punti, all’attraversamento di corso De Gasperi (scarsa illuminazione), all’incrocio tra via Vecchia di Borgo San Dalmazzo e via Riberi, alla velocità dei veicoli in via Vecchia e lungo corso De Gasperi, alla pericolosità degli attraversamenti di corso Francia, ecc…. Inoltre questi temi sono stati ripresentati nell’incontro con il Sindaco e la Giunta del 6 Febbraio scorso aperto alla popolazione. Invitiamo davvero tutti a partecipare a questi incontri per migliorare sempre più il Nostro Quartiere.