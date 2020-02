A Ceva le maschere storiche visitano le scuole e le associazioni locali

Mercoledì 19 febbraio le maschere storiche cebane hanno iniziato di buon mattino con la visita alla scuola primaria e scuola dell’infanzia proseguendo poi per il centro storico.

Il numeroso gruppo è stato accolto con entusiasmo e festosa partecipazione da parte di alunni ed insegnanti. Durante l’incontro è stata spiegata la storia del carnevale cebano menzionando e presentando i vari personaggi.

Il gruppo si è poi recato in centro storico nel giorno di mercato portando una nota di allegria con le maschere e gli “Amici della fisarmonica e non solo…”che si sono esibiti in maniera eccellente ai presenti. Sotto “L’ala del comune il gruppo è stato accolto per un saluto dal sindaco Vincenzo Bezzone e da numerose persone che hanno partecipato alla festa. Durante il pranzo conviviale, si sono anche ricordati i carnevali passati insieme dal 2012 pianificando gli impegni futuri.

Il pomeriggio Bosolin e Mdlinin D’la Creusa con la corte al completo si è recato alla palestra delle Scuole Medie per incontrare gli amici della “Ginnastica dolce per anziani”proseguendo poi per l’istituto Derossi e N.A.P.A. accolti con soddisfazione e partecipazione da parte degli ospiti e personale.

I personaggi interpreti dell’evento sono stati: Bosolin (Mario Barra),Madlinin (Rosanna Giugale),La fata del forte (Roberta Robaldo),L’Abate (Ezio Calvo),Il Governatore del forte (Filippo di Paola),Le Damigelle (Franca Suria e Negrato Guerrina),I Contadini (Angelo Suria e Idelma Giugale), Le Castellane (Daniela Suria - Savina Regis e Antonella Ghisolfi), Il Notabile (Albi Colombo);I fisarmonicisti Gino Raffano,Gianluca Amabile,Paolo Benedetto;Al basso tuba Luigi Carle - Sandro Cora; Al sax Massimiliano Ravotti e al flicorno Gabriele Giorgis. Ezio Calvo organizzatore e referente unitamente ai componenti il gruppo ringraziano tutti quanti hanno reso possibile l’evento, in particolare l’“Anonima Cebana”che ha offerto l’aperitivo e la “Bocciofila”per il ricco e gradito buffet.