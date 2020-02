Associazioni ambientaliste di Cuneo scrivono al sindaco: "Rivedete i progetti su piazza Europa e sulla Montezemolo. Basta abbattere alberi per mettere cemento"

In quaranta circa, stamattina 21 febbraio alle 11, si sono dati appuntamento davanti al Comune di Cuneo per far protocollare una lettera indirizzata al sindaco di Cuneo Federico Borgna, con la quale si chiede di rivedere i progetti su piazza Europa e sull'ex caserma Montezemolo.

Al momento il progetto del parcheggio interrato di piazza Europa è fermo. E' la ex caserma Montezemolo a sollevare i dubbi maggiori. I presenti, attivisti o associati di Legambiente, Lipu, Pro Natura e "Di piazza in piazza", chiedono da tempo un confronto su ciò che sarà della grande, sulla quale ritengono che non ci sia stato il giusto confronto con la cittadinanza.

"Quell'area verrà completamente snaturata e gli alberi abbattuti", evidenzia Armanda Bellazzini dell'associazione "Di piazza in piazza".

Gianfranco Peano di Legambiente Cuneo e Silvio Galfrè della Lipu rincarano la dose: "Abbiamo serie perplessità su quanto accadrà in quell'area. Si abbattono alberi per mettere altro cemento. Avevamo chiesto all'assessore Mantelli di poter effettuare un censimento delle piante con i nostri agronomi, ma ci è stato risposto che non si può".

Domenico Sanino di Pro Natura: "Vogliamo salvare questo parco, che ha anche un grande valore storico e potrebbe diventare un luogo della memoria".

Ugo Sturlese, consigliere comunale di Cuneo per i beni comuni, evidenzia come il progetto iniziale fosse interessante, perché si parlava del recupero e non dell'abbattimento dell'edificio A, e non si parlava della realizzazione di una piastra di cemento né della suddivisione dell'area; il progetto prevedeva la creazione di un polo sociale e ambientale, mentre adesso è prevista un'area per spettacoli. "Abbiamo inviato una segnalazione in Regione per chiedere come mai siano cambiate le motivazioni della richiesta di finanziamento rispetto a quanto c’era nel 2017. Lo scorso 5 dicembre c'è stata una delibera di Giunta che ha cambiato la finalizzazione, appunto, del finanziamento; il 9 la determina dirigenziale e due giorni fa è stato pubblicato il bando. E' cambiata completamente la strategia complessiva di quell'area", spiega il consigliere.

"Si prevede la realizzazione di un parco, certo, ma per realizzarlo si abbatte un bosco con piante che hanno cinquant'anni. Vogliamo poter prendere visione dell'area e avere risposte, per capire quale sarà il futuro della caserma, che ha anche un grande valore simbolico e culturale, oltre che costituire un polmone verde per la città. Il valore degli alberi nel contenimento della CO2 è riconosciuto ovunque, ma a Cuneo si continuano ad abbattere", concludono.