Avvicendamento a Fossano in Consiglio comunale

Ci sarà un avvicendamento in consiglio comunale a Fossano. Il prossimo 28 febbraio, infatti, il consigliere Adriano Testa, eletto lo scorso 26 maggio con 117 preferenze in quota Lega Salvini Premier rassegnerà infatti le dimissioni, come confermano dal Palazzo Comunale, per motivi personali e a subentrargli sarebbe il primo non eletto della medesima lista Gian Franco Berrone, pensionato, classe 1952.

Il condizionale è d’obbligo perché, come previsto dalla normativa, solo il giorno 28 febbraio sarà all’ordine del giorno la surroga del consigliere Testa, cui dovrà seguire l’accettazione della carica da parte di Berrone.

Oltre a essere consigliere, Testa è anche capogruppo consiliare. Anche in questo caso sapremo il prossimo 28 febbraio chi sarà a subentrargli.