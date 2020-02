Delegazione uzbeka in visita per conoscere le imprese "targate Cuneo"

I funzionari di Confindustria Cuneo hanno accompagnato una delegazione di imprenditori provenienti dall’Uzbekistan in visita nella nostra Provincia: nel Paese dell'Asia Centrale, a due anni dalla sua apertura al libero mercato, sono in atto un forte processo di occidentalizzazione e un vero e proprio “rinascimento” economico.



La delegazione ha approfondito in particolare la possibilità di creare un’area vinicola in Uzbekistan con produzione e imbottigliamento annessi. Una delle imprese visitate era infatti Gai Macchine Imbottigliatrici, una realtà leader del settore imbottigliamento, che ha avuto modo di conoscere, presso l’azienda vitivinicola Sartirano&Figli, le peculiarità territorio piemontese che sono alla base delle sue eccellenze vinicole.



Crescita è la parola chiave di questo momento storico dell'Uzbekistan, dal punto di vista economico, ma anche socio-culturale e turistico. Si presenta quindi una grande opportunità per l'export vitivinicolo del nostro territorio in Asia Centrale, opportunità che ritroviamo anche in altri Paesi come Kazakistan e Uzbekistan.



L'Uzbekistan ha già avuto modo, in questi anni, di stringere legami con il Piemonte grazie alla collaborazione con il Politecnico di Torino, che ha recentemente aperto una sede a Taskent. I docenti hanno accompagnato la delegazione uzbeka nella visita di oggi.