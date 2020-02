Ghisolfi fa il pienone: sala Rossa gremita per la presentazione di “Le fondazioni bancarie”

Ieri giovedì 20 febbraio Beppe Ghisolfi, ex presidente della Cassa di Risparmio di Fossano, è tornato a casa, nella sala Rossa della città che gli ha conferito la cittadinanza onoraria per i 21 anni ai vertici della banca della comunità.

Come sempre accade con Ghisolfi l’occasione è stata quella di attirare un gran numero di partecipanti, accorsi per celebrare l’ennesimo best seller del fondatore dell’Accademia per l’educazione finanziaria.

Accanto a Ghisolfi c’erano il vice presidente dell’Accademia e dell’ATAC Marco Buttieri e l’avvocato Alberto Rizzo, che nell’Accademia ricopre il ruolo di direttore generale.

Oltre al tavolo dei relatori sono stati tantissimi gli interventi a dimostrazione di quanto il tema della corretta educazione finanziaria a tutti i livelli sia sentito: dal sindaco di Fossano Dario Tallone, a Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione CRT; dall’attuale presidente della Cassa di Risparmio di Fossano, nonché precedentemente presidente proprio della sua Fondazione Antonio Miglio, all’attuale presidente della Fondazione CRF, che, al contrario, è stato per anni direttore della Banca Stessa, Gianfranco Mondino; dal sindaco di Cervere, comune in cui Ghisolfi risiede Corrado Marchisio, al giornalista Alessandro Zorgniotti, da Ivano Tonoli, presidente di Confedes Europa a Carlo Benigni, presidente nazionale di Udai.

“Tornare a Fossano è bellissimo! – ha esordito Ghisolfi interpellato dal moderatore della serata Walter Lamberti – Da qui non sono mai andato via col cuore anche se passo molto tempo lontano. Oltre a quelle in CRF ho fatto tante esperienze a Fossano e non posso non essere felice”.

Il volume “Le fondazioni bancarie” è edito da Aragno ed è in vendita su amazon al link shorturl.at/ahnCH.