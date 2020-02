La Fipav Cremona annulla tutte le partite dopo i casi positivi di nuovo Coronavirus: salta la trasferta del Volley Savigliano

Niente trasferta lodigiana per il Volley Savigliano: la gara in programma per la giornata di domani (sabato 22 febbraio) contro il Caseificio Croce è stata annullata per decisione della federazione sportiva provinciale cremonese, e comunicata sul loro sito.



La ragione, ovviamente, è di tipo sanitario ed è legata ai casi positivi di nuovo Coronavirus riscontrati nella giornata di oggi nella zona coinvolta. Coinvolte, allo stesso modo, tutte le partite di ogni campionato e di ogni ordine e grado.



La disposizione avrà decorrenza sino a lunedì 24 febbraio.