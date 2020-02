L'ascensore inclinato di Cuneo chiude due ore per prove di evacuazione di disabili in caso di emergenza

Nella giornata di mercoledì 26 febbraio, dalle ore 14.15 alle ore 16.15, l’ascensore inclinato resterà chiuso al pubblico per consentire le prove di evacuazione di persone diversamente abili non deambulanti in caso di emergenza. Tale prova verrà effettuata in sinergia con il Comando provinciale dei vigili per fuoco ed è propedeutica all’aggiornamento dei piani di emergenza e evacuazione, da revisionare periodicamente.