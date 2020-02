Cosa cambierà col nuovo ospedale? Ad Alba un incontro pubblico con l’assessore Icardi e i vertici dell’Asl Cn2

L’ospedale unico di Alba e Bra avrà nuove specialità? Vi si apriranno centri di ricerca? Quali servizi saranno mantenuti sul territorio e in particolare ad Alba, Bra, Canale e Cortemilia? I servizi amministrativi dell’Asl rimarranno in via Vida ad Alba? Si porrà rimedio e come alle specialità che hanno i tassi di fuga più elevati?



Sono alcune delle domande alle quali i responsabilità della sanità locale saranno chiamati a rispondere nel corso dell’incontro-dibattito col quale l’associazione culturale Ithaca intende aiutare la cittadinanza albese a capire cosa cambierà davvero con la prossima apertura del nosocomio unico di Langhe e Roero.



L’incontro – dal titolo "I servizi del nuovo ospedale di Verduno", – è in programma per la serata di lunedì 24 febbraio, alle ore 21 presso il Palazzo Palazzo Mostre e Congressi di piazza Medford ad Alba. Vi saranno presenti l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, il direttore generale dell’Asl Cn2, dottor Massimo Veglio, e il direttore sanitario della stessa azienda sanitaria, dottor Mario Traina.



"Tutta la comunità di Alba, Bra Langhe e Roero – spiegano i suoi promotori – ha necessità di essere informata, di sapere quali saranno i contenuti (servizi, reparti, tecnologie) del nuovo ospedale di Verduno, e ciò sia per la ragione che il diritto alla salute è uno dei primari diritti costituzionali, sia per la ragione che i tempi e costi della nuova struttura sono stati tali e tanti da far crescere oggettivamente e necessariamente attese e speranze. Un segno tangibile della fiducia che la comunità ha riposto nella nuova struttura è riconoscibile nell’importanza delle donazioni che sono state versate alla Fondazione, che da anni segue con competenza e tenacia il nuovo progetto".