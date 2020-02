Savigliano, in arrivo nuovi giochi inclusivi in via Carlo Alberto dalla Chiesa e Via Vigili del Fuoco

In arrivo nuovi giochi inclusivi a Savigliano. Un progetto reso possibile anche grazie ai fondi da 18 mila euro ottenuti tramite bando della Fondazione Crc “Spazi per l’Infanzia”.



Ad annunciarlo ieri sera durante la 1^ Commissione Bilancio, l’assessore Michele Lovera.



I nuovi spazi sorgeranno in via Carlo Alberto dalla Chiesa e Via Vigili del Fuoco e saranno dotati di scivoli, altalene e altri giochi che potranno essere utilizzati da tutti i bambini, anche quelli diversamente abili. Spazi che si aggiungono a quello già presente in zona piazza d’Armi nel giardino ai Marinai d’Italia.



Per realizzarli il Comune di Savigliano stanzierà altri 12 mila euro dai propri fondi. I lavori inizieranno indicativamente in primavera dopo che la somma necessaria per la realizzazione sarà messa a bilancio.