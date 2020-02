Frontale sulla SP48, a Cavallermaggiore: una persona rimane incastrata tra le lamiere

Scontro frontale, nella tarda serata di ieri (21 febbraio) a Cavallermaggiore, sulla strada provinciale 48, conosciuta anche come Via Bra.

Due le auto coinvolte, una Dacia “Dokker” e una Fiat “Panda”: dopo il violento urto, la “Panda” è finita fuoristrada, nei campi adiacenti alla carreggiata. La persona all’interno dell’abitacolo è rimasta incastrata, e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere.

Il conducente della Dacia, invece, è uscito illeso dal sinistro.

Sul posto, i Vigili del fuoco di Saluzzo e Savigliano, le ambulanze dell’emergenza sanitaria e le Forze dell’ordine.

La persona alla guida della “Panda”, una volta liberata dai pompieri, è stata affidata ai sanitari che, dopo le prime cure sul posto, l’hanno trasferita in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.bla Provinciale è rimasta chiusa per le operazioni di soccorso e per i successivi rilievi che determineranno la dinamica dell’accaduto.