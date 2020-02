Incidente tra Tarantasca e San Benigno: un automobile coinvolta

Incidente stradale, nella serata di oggi (venerdì 21 febbraio), tra Tarantasca e San Benigno.



Coinvolta - con dinamica ancora da chiarire - un'unica automobile in transito lungo la SP25, con il conducente, rimasto ferito ma non in gravi condizioni di salute.



Sul posto l'emergenza sanitaria, i carabinieri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco di Busca per la messa in sicurezza.