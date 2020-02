Granda ancora dominata dall'alta pressione: bel tempo e temperature primaverili per tutto il weekend

Il rinforzo dell’alta pressione porterà temperature primaverili tra domenica e lunedì con bel tempo quasi ovunque. Non ci ancora sono segnali di cambiamenti della circolazione almeno fino a metà settimana prossima.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 17 a martedì 25 febbraio

Su Piemonte e Valle d’Aosta il cielo sarà in prevalenza sereno o velato da nubi alte almeno fino a lunedì compreso. Su Liguria già da domenica si formeranno delle nubi basse che manterranno il cielo più nuvoloso con possibilità di deboli piogge che potranno perdurare a lungo. Da martedì con il calare della pressione e l’infiltrazione di umidità, possibilità di copertura nuvolosa maggiore o nebbie anche nelle pianure piemontesi.

Temperature in rialzo soprattutto in montagna tra domenica e lunedì con valori anche oltre i 10 °C. Su pianure massime che potranno sfiorare i 20 °C localmente per poi calare da martedì. Minime molto variabili tra i 2 e gli 8/10 °C delle coste. Non sono attese gelate o brinate se non localmente in vallate all’ombra.

Venti sostanzialmente assenti o deboli, con locali rinforzi meridionali su Liguria e basso Piemonte al pomeriggio. Foehn domenica sulle Alpi nordoccidentali.

Tendenza successiva

Non si vede ancora un deciso cambio di direzione della situazione attuale, anche se è possibile un ingresso di aria più fresca a metà settimana.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo