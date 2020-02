Quali benefici vengono garantiti da un generatore di ozono?

Gli ambienti che frequentiamo tutti i giorni sono di norma infestati da una grande varietà di nemici che non si possono vedere a occhio nudo ma che non per questo sono meno pericolosi: dai parassiti ai batteri, dai germi alle muffe, dalle spore ai virus, gli agenti patogeni hanno la possibilità di proliferare senza controllo. In tutte le circostanze in cui c’è bisogno di sanificare gli ambienti e di mettere in atto una disinfezione radicale, conviene fare riferimento all’ozono e alla sua notevole efficacia, in quanto una normale pulizia superficiale si potrebbe rivelare non sufficiente.

I pregi dell’ozono

Perché proprio l’ozono? Questo gas è in grado di agire sia nell’acqua che nell’aria e ha la capacità di igienizzare a fondo, ma soprattutto di sterilizzare: questo vuol dire che non c’è bisogno di servirsi di prodotti chimici per ottenere i risultati auspicati. L’ozono opera in maniera naturale e, soprattutto, ecologica; un altro suo pregio è rappresentato dal fatto che non lascia residui. Dal punto di vista chimico, questo gas a bassa densità è privo di colore a temperatura normale. La molecola di ozono è formata da tre atomi di ossigeno.

I generatori di ozono

Chi propone la vendita generatori ozono è un punto di riferimento prezioso per tutti coloro che hanno la necessità di rimuovere infestanti pericolosi dagli ambienti: nel momento in cui un locale viene saturato di ozono, infatti, è possibile dire addio non solo agli acari e agli scarafaggi, ma anche alle tarme, ai pidocchi, alle zecche, alle zanzare, alle pulci, e così via. I generatori che producono ozono, inoltre, sono utili per far sparire i cattivi odori: le molecole del gas, infatti, si legano in tempi brevi alle molecole delle sostanze inorganiche e organiche, che così vengono ossidate. Ogni puzza fastidiosa, quindi, scompare perché ne viene estirpata la causa.

Le caratteristiche dell’ozono

Nella stratosfera del nostro pianeta la presenza dell’ozono è indispensabile in funzione protettiva: la luce ultravioletta viene assorbita e così non si corre il rischio di patire danni a causa dei raggi del sole. Tornando all’impiego quotidiano dei generatori di ozono, essi approfittano del fatto che questo gas ha un peso superiore a quello dell’aria: di conseguenza riesce a penetrare senza problemi negli anfratti in cui si nascondono gli insetti, nelle piccole tane dei topi e in tutte le cavità, che così vengono trasformati in ambienti non ospitali. Il ciclo di vita dell’ozono è ridotto; si tratta, inoltre, di un gas che non si può trasportare e non si può immagazzinare. Proprio per questa ragione occorre produrlo sul momento: nel giro di breve tempo si trasforma in ossigeno.

Quando usare i generatori di ozono

Il ricorso ai generatori di ozono è consigliato a tutti gli operatori del settore alberghiero e del settore turistico, dalle mense ai ristoranti, passando per i bar, i refettori, le case vacanze, i bed and breakfast e gli hotel. Gli ospiti, in questo modo, hanno la certezza di vivere in ambienti senza odori e igienizzati in modo perfetto. I tendaggi, i tappeti e i materassi, ma anche i piumini, le coperte e gli armadi possono offrire i più elevati standard di qualità sotto il profilo igienico.

L’acqua ozonizzata

Ha numerose applicazioni anche l’acqua ozonizzata, vale a dire un disinfettante che si ottiene mettendo insieme l’acqua con l’ozono. Tra i settori di utilizzo vale la pena di citare i centri estetici, i presidi sanitari, le celle frigorifere, le case di cura, i magazzini in cui vengono stoccati i prodotti alimentari e le lavanderie. Con l’ozono, comunque, è possibile igienizzare anche le barche e i veicoli, inclusi gli autobus e le ambulanze.