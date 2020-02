Anima Festival raddoppia: dopo Cervere, concerti anche in piazza Castello a Fossano

Anima Festival continua a crescere. E la musica sarà sempre più protagonista, non solo a Cervere, nel magico scenario dell’Anfiteatro dell’Anima ma, per la prima volta, lo spettacolo raddoppia e arriva a Fossano, in una cornice altrettanto spettacolare: piazza Castello. L’evento è stato fortemente voluto dalla nuova amministrazione comunale.



Appuntamento dal 16 al 19 luglio con importanti ospiti i cui nomi sono ancora top secret: l’unica certezza è che sarà una kermesse musicale dal sapore decisamente attuale e giovanile.



“Sono orgoglioso di questa nuova collaborazione con i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo che hanno scelto proprio la nostra città per una nuova importante tappa dello storico Festival che negli anni ha coinvolto e ospitato importanti protagonisti della musica internazionale, fra gli altri Fiorella Mannoia, Giorgia, Antonello Venditti, Anastasia e Ermal Meta”, dichiara il sindaco Dario Tallone.



Al momento nulla trapela per quanto riguarda i nomi degli artisti, che verranno svelati a breve. Il Festival dell’Anima, quindi, si fa in due, mantenendo la location dell’Anfiteatro, con tanti eventi in fase di organizzazione, e raggiungendo la vicina Fossano.

Ma, già lo anticipiamo, potrebbe non essere finita qui…