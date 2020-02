Cuneo pensa agli eventi culturali del 2020: al centro il recupero del patrimonio cittadino e la promozione di uguaglianza e legalità

Calendario che vede già in programma la Cuneo Music Weekend in collaborazione con la Fondazione Artea (12 e 13 settembre), le stagioni di teatro, musica e danza del teatro Toselli, il Festival del Luoghi Comuni dell’Associazione Cuadri (dal 22 al 26 aprile), il Cuneo Classica Festival di PromoCuneo (dal 16 giugno al 23 luglio) e la tappa locale di Mirabilia (dall’1 al 6 settembre).

Importante la partecipazione anche a due progetti europei, il Cultural Care – in partnership con Comune di Cuneo, Fondazione Opere diocesane Cuneesi, Compagnia Il melarancio coop.sociale ONLUS, Finpiemonte s.p.a., ASL CN.1, CELI srl e Università degli studi di Torino - e il For Heritage.

Se di quest’ultimo avevamo già parlato nelle scorse settimane, il Cultural Care muove dal presupposto di voler favorire l’accesso alla cultura (in accezione ampia e trasversale, comprensiva dei siti culturali tradizionali come dell’ambiente) e sviluppare specifici servizi per i più piccoli (target 0-6 anni), come strumento di: sviluppo delle capacità personali, riduzione delle diseguaglianze nell’età adulta e supporto per le nuove famiglie.