Dalla cattedrale di Westminster ad Alba: Philip Rushfort chiude il Festival Organistico Internazionale di Cristo Re

Si conclude con l’evento musicale di questa settimana la terza edizione del Festival Organistico Internazionale di Cristo Re con la direzione artistica di Gabriele Studer.

Dopo il successo raccolto nella prima serata dall’organista parigino Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, e nel secondo concerto dall’organista torinese Omar Caputi, la conclusione della rassegna, domenica 23 febbraio alle ore 21, è affidata al celebre organista britannico Philip Rushfort.



Rushfort ricopre attualmente il ruolo di organista titolare e direttore musicale della cattedrale di Chester, in Inghilterra. Ha iniziato gli studi di organo con Roger Fisher, e nel 1991 si è trasferito al Trinity College di Cambridge, come studente di organo sotto la guida di Richard Marlow. Diplomatosi nel 1994, è diventato organista assistente presso la Southwell Minster, e co-fondatore della corale, che ha diretto per otto anni.

Molto attivo come concertista, ha suonato nelle principali cattedrali e sale da concerto del Regno Unito, tra cui la Westminster Cathedral, la St Paul’s Cathedral, ed il King’s College di Cambridge, e si è esibito in tour in Francia, Belgio, Florida e Irlanda.

Il suo stile è riconosciuto in tutta Europa, avendo partecipato a molti festival organistici internazionali. Le sue registrazioni di musica organistica hanno raccolto unanimi consensi nelle riviste del settore e sui canali radio della Bbc.

Di particolare rilievo sono le incisioni di musica francese sull’organo della Cattedrale di Chester e un Dvd per la Priory intitolato “The Grand Organ of Chester Cathedral”.



Il concerto sull’organo della Chiesa di Cristo Re sarà improntato a una celebrazione della tradizione organistica britannica, con brani di compositori provenienti dal Regno Unito, tra cui D. Sanger, E. Elgar e Y. Bowen.

Non potranno tuttavia mancare omaggi a esponenti fondamentali della musica organistica barocca, con J. S. Bach, e della tradizione francese.



L’ingresso ai concerti sarà libero nella suggestiva cornice della Chiesa di Cristo Re.