La finanza a impatto incontra il territorio, secondo appuntamento di GrandUp all'Auditorium Foro Boario di Cuneo

Giovedì 27 febbraio, a partire dalle ore 14 a Cuneo presso l’Auditorium Foro Boario, si terrà l’incontro La finanza a impatto incontra il territorio: fondi d’investimento, fondazioni, banche e società di crowdfunding dialogheranno con gli attori della provincia di Cuneo − imprenditori sociali, startup, cooperative, enti locali e a tutti i cittadini interessati − per esplorare le nuove opportunità offerte dall’Impact Finance, le regole per accedervi e gli strumenti disponibili.



Si tratta del secondo appuntamento pubblico del progetto GrandUp! Generiamo impatto sociale, promosso da Fondazione CRC e Camera di Commercio di Cuneo − in collaborazione con il CISeM (Comitato per l'imprenditorialità sociale e il microcredito) e con il supporto tecnico di SocialFare | Centro per l’innovazione sociale – con l’obiettivo di rendere la provincia di Cuneo un territorio ideale per lo sviluppo di imprese a impatto sociale.