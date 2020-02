Ministro Lucia Azzolina: "Sogno una scuola inclusiva". Studenti premiati al concorso Zanotti -FOTO

"Sogno una scuola più inclusiva, dal passare messaggi contro il razzismo e dove non si pensi che il personale scolastico viva in compartimenti stagni. Sogno una scuola aperta di pomeriggio, un centro per la comunità, un presidio di legalità".

Questo uno dei messaggi del ministro Lucia Azzolina intervenuto, nella mattinata di venerdì 21 febbraio, alla premiazione del progetto "La scuola coinvolge il territorio" concorso dedicato al provveditore Marco Zanotti, scomparso prematuramente nel 2018. Nell'aula magna, dell'Istituto Gae Aulenti di Biella, gremitissima da docenti e studenti, il ministro ha mostrato tutta la sua passione verso la scuola ma soprattutto ha fatto comprendere quanto sia indispensabile la presenza dello Stato in queste occasioni, quando raggiunge una parte del suo tessuto educativo. Anche in una piccola città come Biella che, come provincia, conta meno di 180 mila abitanti.



Un ministro sognatore ma non troppo, forse come lo era Marco Zanotti, "un docente che ha tentato di intercettare temi inerenti ai giovani, che sapeva ascoltare con il sorriso e la giusta ironia morale" ha precisato Azzolina. La passione per la scuola deve iniziare dal basso, fin dal primo giorno, crescere e svilupparsi con gli anni. Ma ci vuole passione e saperla trasmettere. Lucia Azzolina, docente ora ministro, ha iniziato così ad amarla, trovando sulla sua strada maestri e professori che hanno saputo emozionarla. Appassionarla. "Quando arrivavano le vacanze estive -ha raccontato- io piangevo. Credo non si debba mai dimenticare che in primis ci sono studentesse e studenti".



E forse questo era il pensiero anche di Marco Zanotti, al quale i suoi amici colleghi hanno voluto prendere un impegno solenne nel dare carattere permanente al suo ricordo. "Una sorta di compensazione per il vuoto lasciato nelle vite nostre e nella scuola. Questa iniziativa doveva diventare un omaggio doveroso alla sua memoria e ai momenti di felicità legati alla generosità e alle attenzioni verso la scuola e ai suoi studenti" ha precisato, con le lacrime agli occhi, l'amico dirigente dell'ufficio scolastico regionale Fabrizio Manca.



Il secondo concorso, dedicato allo scomparso provveditore, ha cercato di intercettare temi inerenti ai giovani, come la sostenibilità ambientale. E i progetti sono stati 31, in arrivo da 19 scuole di 7 province sulle 8 in Piemonte. Ha vinto l'Istituto Comprensivo di Cossato con "Help Me! Un tweet dai boschi", un approfondimento sul tema insieme a chi li vive e come poterli aiutare in caso di pericolo. La creazione di una casetta 2.0 per gli uccellini consente di catturare il fumo di un possibile incendio tramite sensori rilevanti anomalie. Nel contempo può essere anche un rifugio per uccellini.



Al secondo posto l'Istituto Comprensivo Villanova di Mondovì con "A Scuola di Benessere - È bello vivere qui". Poi un pari merito chiude il podio: Scuola Media Floreanini Domodossola con "Madre Terra Green" e l'Istituto Comprensivo Vigliano con "Ambientiamoci".

"E' bello ricordare Marco Zanotti, al quale devo molto -ha concluso il ministro Lucia Azzolina-, proprio con un concorso dedicato agli studenti, un concorso dai temi importanti. Ho molto apprezzato i contenuti dei progetti premiati oggi focalizzati sul patrimonio del loro territorio. Non è troppo tardi per invertire la tendenza ed è un segnale che i giovani di oggi, le donne e gli uomini del domani faranno più e meglio di noi. In gioco c’è il futuro dell’umanità e della sua natura. Al centro delle priorità ci sono gli studenti, voi siete il mio pensiero. Le scelte che faccio non avranno un ritorno immediato ma la politica deve guardare ai prossimi anni. Le mie azioni da ministro sono rivolte a come io sogno la scuola, perché io ci ritornerò. Aiutatemi a mettere al centro del dibattito italiano la scuola, sono stanca di sentire che non faccia audience. La scuola dovrebbe essere il primo obiettivo di un Paese serio che crede nella formazione dei suoi cittadini".