Pietraporzio: studenti di Demonte protagonisti di un percorso di sensibilizzazione alla Maria Vergine Assunta di Pontebernardo

Passare tramite l’occhio critico delle nuove generazioni per restituire un pezzo di storia comune della valle Stura, fornendo ai giovanissimi gli strumenti e le basi per poter comprendere le azioni necessarie atte alla tutela del patrimonio che li circonda: è questo l'obiettivo principale del progetto Un patrimonio di comunità, che vede come capofila la chiesa di Maria Vergine Assunta di Pontebernardo (Pietraporzio). Parner dell'iniziativa, finanziata dalla Fondazione CRC nell'ambito del bando Patrimonio culturale 2019, sono il Comune di Pietraporzio, l'associazione culturale noau | officina culturale, l'Istituto comprensivo "Lalla Romano" di Demonte, l'Ecomuseo della Pastorizia con l'Unione Montana Valle Stura, il Rotary Club di Cuneo Alpi del Mare.

Le opere oggetto di restauro sono una Madonna con Bambino (scultura lignea - XV secolo), e due pale: un'Incoronazione di Maria e Santi (olio su tela - XVII secolo) e una pala del Suffragio (Lorenzo Gastaldi - XVII secolo). Ciascuna di queste tre opere è rilevante nella storia del territorio dell’alta valle Stura. La scultura lignea tardogotica raffigurante la Madonna con Gesù Bambino, oltre ad essere un simbolo per l‘arte cuneese di questo periodo, è anche un punto di riferimento vero e proprio per il territorio. A causa di problemi legati alla stabilità derivanti dall’avanzato stato di decomposizione della materia prima il bene non risiede più nella nicchia del campanile, perdendo quella parte di funzione originale che ne connotava il significato storico oltre alla valenza artistica. Le due pale, una opera presunta di Lorenzo Gastaldi, racchiudono al loro interno testimonianze del territorio che fu e dei personaggi che lo caratterizzarono supportandone la crescita e sono quindi importanti fonti iconografiche per il territorio che si andrà a divulgare con attività di formazione e narrazione.