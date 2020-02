Automassaggio thailandese, ad Alba un corso con l'associazione Istinto e Psiche

Tre serate alla scoperta dei segreti dell'automassaggio thailandese, pratica di grande efficacia nei casi di dolore muscolare, stress, insonnia e tensioni psicofisiche. Tre momenti per imparare a mettersi in ascolto del proprio corpo e delle proprie sensazioni.

E' questa l'affascinante proposta che arriva da Istinto e Psiche, équipe di Alba che riunisce psicologhe, psicoterapeute e professionisti del benessere psicofisico.



L'obiettivo è far conoscere da vicino un'arte antica e foriera di grandi benefici per il corpo e la mente di chi la pratica: "Un momento per sé, per farsi bene, assicura Chiara Puliga, docente del corso, psicologa danzamovimentoterapeuta esperta di Thai Massage.



Gli incontri si terranno presso la sede di Istinto e Psiche, in via San Lorenzo 4 ad Alba nei seguenti giorni: lunedì 2, 9 e 16 marzo, sempre alle 19.30. Il costo è di 60 euro per l'intero ciclo, comprese le dispense. Per informazioni o prenotazioni: 349/6829388 - mail info@istintoepsiche.it.