Rinnovato il consiglio direttivo della Pro loco di Sant'Anna Collarea

Martedì 18 febbraio 2020 si è svolta la riunione dell’Associazione Turistica Pro Loco di S.Anna Collarea a seguito del rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

In primo luogo si è proceduto a costituire ufficialmente il nuovo Consiglio Direttivo che conta 14 membri eletti dall’Assemblea dei soci nelle persone di: Galleano Luca (Voti 56), Caffaro Piero (54), Rizzo Davide (54), Viglietti Natalia (49), Persi Carlo (49), Prucca Giampiero (45), Prucca Silvano (42), Rizzo Simona (42), Regis Piera (41), Roattino Giovanni (41), Regis Wilma (41), Danna Chiara (40), Coman Adriano (40) e Terreno Ada (34) che la sera del 18 febbraio si sono riuniti per eleggere al proprio interno il Presidente e le altre cariche sociali per il prossimo triennio (2020-2022). Alla riunione era presente anche la sig.ra Prucca Paola come Rappresentante del Comune di Montaldo Mondovì.

Mentre i due Revisori dei Conti eletti sono stati i signori: Regis Giovanni Giuseppe (Voti 42) e Galleano Giovanni Pietro (38).

Sono stati eletti all’unanimità presidente Galleano Luca (che è risultato anche il più votato tra tutti i consiglieri) Vice-Presidente Prucca Giampiero, Segretario Danna Chiara e Tesoriere Viglietti Natalia. Agli altri Consiglieri saranno comunque attribuiti incarichi e deleghe nel corso del prossimo Consiglio Direttivo che avrà luogo nel mese di marzo.

Le prime impressioni del presidente Luca Galleano, imprenditore locale nel settore delle costruzioni e molto attivo da svariati anni nell’ambito dell’Associazione, sono state di grande soddisfazione e di ottimismo: “Per prima cosa vorrei ringraziare tutti i volontari dell’Associazione per il loro grande impegno: senza di loro - che spesso lavorano nell’ombra - tutto quanto realizziamo non sarebbe attuabile. Noi siamo pronti ad impegnarci per altri tre anni con una squadra composta sia da giovani che da veterani dell’Associazione, con la volontà di migliorare sempre di più le nostre manifestazioni. Siamo già lanciatissimi nell’organizzazione della Festa della Birra che, dopo il successo dello scorso anno, avrà nella prossima edizione numerose novità e anche riconferme. Saremo sempre “in prima linea” nella promozione del paese e del territorio, auspicando che ci sia la possibilità di confronto e collaborazione con tutte le altre realtà locali ma soprattutto con il Comune di Montaldo di Mondovì ed il Consorzio Acquedotto di S.Anna Collarea, che ci sostengono e ci incoraggiano costantemente. Un ringraziamento speciale va tributato al mio predecessore il geom. Caffaro Piero, che durante questi anni ci ha insegnato “il mestiere“ e continuerà a garantire la sua preziosa collaborazione”.