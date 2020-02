Egregio direttore,

tramite il Suo giornale, vorrei ringraziare la San Vincenzo per avermi aiutata.

Ringrazio soprattutto Pasqualina e Pierangela per essere state come angeli custodi, trattandomi come una figlia e dandomi tanto affetto. Mi hanno dato un grande aiuto, hanno reso la mia nuova casa accogliente. In poco tempo hanno sistemato me e i miei figli.

Ringrazio anche Giovanna per il suo dono.

Lettera firmata