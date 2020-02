Mondovì, ricorsi ed esami di maturità al "Vasco-Beccaria-Govone": "Situazione non imputabile agli insegnanti coinvolti"

Gentile redazione,

in merito alle notizie apparse in alcune testate giornalistiche, riguardo i fatti che coinvolgono il Liceo "Vasco Beccaria Govone" di Mondovì, i segretari generali provinciali delle OO. SS. FLC CGIL Cuneo Doriano Ficara, CISL scuola Claudia Zanella, UIL scuola Pasquale Laise, SNALS Renato Ferracini e GILDA Antonio Antonazzo intendono segnalare due aspetti di non marginale importanza, uno legato al merito della vicenda e uno alla forma che si è venuta a comporre attorno alla vicenda.



Rispetto alla forma le OO.SS. ritengono opportuno ricordare che quando si parla di insegnanti, occorrerebbe avere una visione prospettica, considerandoi "vantaggi" che scaturisconoda un modello di formazione e da un metodo di insegnamento evitando di mirare allo scoop giornalistico o a titoli sensazionalistici.



Oggi l'opinione pubblica, alimentata anche dai media, tende a non dare fiducia alla scuola e ai suoi insegnanti. I genitori dei nostri alunni sono divenuti sempre più attenti valutatori dell'operato dei docenti e questo non sarebbe di per sé inopportuno, se non fosse spesso fatto in modo egoistico a strenua difesa del proprio agire educativo, senza alcun atteggiamento critico verso se stessi, riservandolo, invece, interamente alla classe docente.



A ciò si aggiunge il discredito del personale docente da parte dei politici e di alcuni vertici istituzionali, quando, al contrario, il loro compito dovrebbe essere di convinta difesa di un fondamentale e insostituibile sevizio. Gli insegnanti fanno giorno dopo giorno riferimento alle loro più profonde motivazioni, alle risorse individuali di conoscenze e competenze disciplinarie spesso anche economiche per sopperire alle carenze della istituzione, e hanno anche piena fiducia nella riuscita del loro intervento e nella condivisione che i loro alunni e le famiglie hanno rispetto agli obiettivi prefissati (la cronaca di questi ultimi giorni, cosi come raccontata da alcune testate giornalistiche, non agevola la costruzione di un rapporto di reciproca stima, ma alimenta dissidi e dissapori che rendono ancor più complesso lo svolgimento di una professione cosìdelicata).



Tutto questo è reso ancora più difficile dalla rilevante perdita di "autorevolezza" che la categoria degli insegnanti subisce causando demotivazione e disaffezione. Nel merito della vicenda è altresì opportuno fare chiarezza per evitare deformazioni dei fatti e alterazioni della realtà.



Risulta a queste OO.SS. che rispetto ai due ricorsi vinti dalla studentessa, non volendo entrare nel merito della preparazione della stessa, le motivazioni sono le seguenti: la prima volta l’esame è stato ritenuto non valido a causa di una fotocopia sicuramente non nitida di un documento che la discente doveva commentare. Non si può dicerto dire che tale situazione di per se possa essere imputata alla professionalità degli insegnanti, anzi, è da tener presente che la riduzione, oltre i limiti sopportabili, di bilanci e risorse della scuola mette a dura prova gli insegnanti che vogliono assicurare ai loro allievi un livello di formazione valido (e questo ne può diventare un fatto emblematico).



I docenti cercano di rimediare al disastro, spendendo il loro tempo oltre l'orario di servizio, sopperendo autonomamente alla carenza di materiale, di strumenti e di risorse necessarie per poter fronteggiare le sfide che la società costantemente lancia.



La seconda volta sembra che la causa sia da ricercare nella composizione della commissione nella quale, suo malgrado, è stata richiamata in servizio una docente ormai in pensione. Anche in questo caso la responsabilità non può essere imputata ai docenti che anzi, con spirito di sacrificio, si vedevano chiamati a riaffrontare le procedure di esame senza alcuna retribuzione, ma casomai a chi si è interessato degli aspetti organizzativo-amministrativi rispetto all’esame.



L'analisi fin qui svolta cerca di dimostrare l’estraneità dei docenti da responsabilità oggettive rispetto ai fatti anche perché il tribunale amministrativo non entra nel merito delle valutazioni dei docenti ma rispetto a errori di tipo amministrativo, errori commessi non certo dalla commissione d’esame ma da chi ai vertici della scuola, probabilmente non ha posto in essere tutte le procedure e non ha dato la giusta disponibilità di strumenti necessari a svolgere il lavoro in modo impeccabile come da loro storica e ormai riconosciuta professionalità.



Procedendo in modo generalizzato con queste modalità rispetto a questi fatti il pericolo è quello di trasformare le scuole in succursali di tribunali per vedersi riconoscere a ogni costo il raggiungimento di preparazioni che non sono state normalmente riconosciute.



La conseguenza ultima potrebbe essere quella di una classe insegnante che per non aver problemi decida di promuovere tutti in modo indiscriminato creando una generazione di professionisti poco preparata e incompetente, con conseguenze sul tessuto sociale dagli imprevedibili scenari.