Ecco tutti gli eventi del Cuneese di questo fine settimana

Tanti gli eventi organizzati per sabato 22 e domenica 23 febbraio: sfilate di carri allegorici e di maschere, iniziative solidali, spettacoli teatrali, musica per tutti i gusti e tanto altro Ecco alcuni degli appuntamenti organizzati per il week end, per scoprirne altri vai sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni.

Appuntamento con il Carnevale

Questo fine settimana si festeggia il Carnevale in molti paesi e città della provincia: sono tantissime le iniziative organizzate da proloco, comuni e oratori, impossibile citarle tutte!Per conoscerne altre, oltre a quelle proposte qui, consulta la pagina dedicata sul sito: www.cuneoholiday.com

Ad Alba inizia questo fine settimana il Carnevale di Mussotto, nella frazione omonimacon eventi gastronomici, attività per bambini e per i più grandi. Domenica 23 febbraio alle 14.30 è in programma una gran festa di Carnevale in piazza con magia, allegria e comicità. Alle 16 è prevista una gran polentata solidale. Info: www.facebook.com/aclimussotto

Il Carlevé ëd Cherasch andrà in scena domenica 23 febbraio in piazza degli Alpini a Cherasco: a partire dalle ore 14.30 ci saranno animazione, musica, distribuzione di polenta e salsiccia. Verranno anche premiati i costumi più originali. Al Museo della magia (in via Cavour 35) è in programma un doppio spettacolo, sabato 22 con il clown Arturo (ore 16.30) e domenica 23 con il mago Sales (don Silvio Mantelli); l’apertura è prevista per le ore 14.30 con visita guidata e un laboratorio dedicato alle illusioni ottiche. Info: www.museodellamagia.it

Sabato 22, alle 14.30, la piazza di Santo Stefano Belbo si animerà con la musica di Radio Vallebelbo e con la grande festa in maschera insieme ai Ragazzi del Roero: non mancheranno giochi di gruppo e trucca bimbi. Dal cielo arriveranno i supereroi paracadutisti, mentre con il Mago di Oz si potranno scattare le foto più belle. A fine pomeriggio ci sarà la premiazione delle maschere più originali. Info: https://www.facebook.com/Comune-di-Santo-Stefano-Belbo-110526726948090/

Domenica 23, alle 15, alla sala Jolly di Feisoglio, si terrà il Carnevale dei bambini con giochi e musica a ingresso libero. Info: www.facebook.com/proloco.feisoglio

Sempre domenica, la Proloco di Rodello organizza i festeggiamenti di Carnevale. Il ritrovo sarà alle 12.30 nel salone polivalente per il pranzo su prenotazione. Alle 15 è in programma lo spettacolo di Carnevale che prevede il racconta-storie, bolle di sapone giganti, balli e giochi.Info: www.facebook.com/prolocorodello

A Montà d'Alba il Carnevale dà appuntamento per sabato 22 febbraio alle ore 15 nella piazzetta della Vecchia Segheria dove le belle e colorate mascherine sfileranno nella via centrale Cavour a "caccia" di dolciumi offerti dalle botteghe del paese. L'invito è esteso a tutti coloro che vorranno parteciparvi, rigorosamente in costume.La polentata di Carnevale è, invece, l’appuntamento su prenotazione organizzato sempre per sabato 22, alle 20, nel salone parrocchiale Don Aloi. L’appuntamento più suggestivo sarà quello di Valle Casette, dove domenica 23, dalle 21, la Proloco accenderà un grande falò nella piazza centrale della frazione. L’intento è quello di rievocare l’antico e beneaugurante rito di bruciare il Carnevale riprendendo la tradizione di dare fuoco a fascine, rami di pino, ginepro e a un simbolico fantoccio. I borghigiani allestiranno anche un ricco buffet. Info: www.facebook.com/inmontaroero

Maschere, giochi e tanto divertimento: è quello che aspetta i bambini in occasione dei prossimi festeggiamenti del Carnevale a Bra.L’appuntamento per i più piccoli è per il pomeriggio di sabato 22 febbraio presso il Movicentro di piazza Caduti di Nassiriya con un ricco programma di iniziative (a ingresso gratuito) che si protrarrà dalle 14 alle 20: laboratori con la creazione delle maschere di Carnevale, spettacolo di burattini, trucca bimbi, distribuzione di dolci, l’esibizione di clownerie “Bingo clown show” e la grande festa con baby dance. Altre iniziative sono in programma nel Museo del Giocattolo e nel Museo di Archeologia, Storia e Arte di Palazzo Traversa. Info: www.turismoinbra.it

A Cervere, sabato 22 febbraio la Proloco “Amici di Cervere” dà appuntamento in piazza San Sebastiano; a partire dalle 14,30 grande animazione con il carro dedicato al gioco d’azzardo realizzato dalla “Compagnia dei festaioli” e accompagnato come sempre da una imponente coreografia animata dai giovani di Centallo, Fossano e dintorni. L’invito è a scendere in piazza tutti in maschera, animati dalla voglia di lasciarsi trasportare dalla festa più pazza e trasgressiva dell’anno. In serata l’appuntamento è per le 20 nella sede della Proloco “Amici di Cervere” per la cena in maschera su prenotazione. Durante la serata animazione musicale, balli in gruppo e ricchi premi per le maschere e i gruppi mascherati. Info: www.facebook.com/comunedicervere

A Savigliano domenica 23 febbraio alle ore 14.30 in Piazza del Popolo è in programma la sfilata di Carnevale dedicata ai bambini con distribuzione della merenda, spettacoli e intrattenimenti. In collaborazione con Consulta Cultura, Consulta Giovani, Gruppo Maschere e Mutuo SoccorsoInfo: www.entemanifestazioni.com

Torna il Carnevale a Trinità con le imperdibili sfilate dei carretti allegorici tirati a mano per le vie del paese, previste per domenica 23 febbraio e domenica 1° marzo in compagnia delle maschere del Conte Giorgio Maria Costa, di sua moglie Luciana di Girolamo Roero e dei personaggi della corte festante. Proprio le sfilate dei carretti allegorici caratterizzano il Carnevale di Trinità. Adulti e bambini hanno realizzato divertenti carretti tematici messi in mostra durante le giornate di festa. Il percorso si snoda, tra coriandoli e stelle filanti, nel centro del borgo fossanese, in una grande festa in maschera per tutta la famiglia. Il ritrovo è previsto alle ore 13.30 in Piazza Umberto I, la partenza alle 14. Info: https://www.facebook.com/Famija-Triniteisa-2039846162895606/

Il Carnevale di Mondovì è uno dei più rappresentativi del territorio cuneese, dove le maschere tradizionali, il Moro e la Bela Monregaleisa, prendono le chiavi della Città e danno il via ai festeggiamenti in maschera. Sabato 22 febbraio, in Piazza Jemina a Mondovicino, è in programma il Carnevale dei bambini dalle ore14. Domenica 23 febbraio, dalle ore 14.30, è prevista la sfilata di carri allegorici a Mondovì Breo, alle ore 21, al Dancing Christ, premiazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Info: www.carnevaledimondovi.it

Sabato 22 febbraio a Torre Mondovì si svolgerà la festa di Carnevale organizzata dai ragazzi di Animatorre. Appuntamento sabato 22 febbraio con giochi, risate e per concludere una fantastica merenda. Tutti sono invitati a partecipare e a portare coriandoli e stelle filanti.Info: https://www.facebook.com/Torre-Mondov%C3%AC-capoluogo-964095650278964/

Borgo San Dalmazzo festeggia il Carnevale con un pomeriggio dedicato a bambini, ragazzi e a tutti coloro che amano uno dei momenti più allegri dell’anno. L’appuntamento è per sabato 22 febbraio, dalle 15, con il ritrovo dei partecipanti in piazza della Meridiana. Seguirà una sfilata mascherata per le vie di Borgo San Dalmazzo per raggiungere Palazzo Bertello, ancora una volta luogo di festa. L’ex opificio, infatti, ospiterà qualche ora di allegria, tra animazione, merenda e tanto divertimento. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/fierafredda

A Chiusa Pesio gli animatori dell'Oratorio e l'Associazione Famiglie a colori organizzano il Carnevale dei bambini. Il ritrovo è per sabato 22 febbraio alle ore 14 in Piazza Carlo Mauro.Seguirà la sfilata in maschera per le vie del paese aperta dagli animatori dell'Oratorio che intratterranno grandi e piccini. A seguire merenda con dolci e bevande e giochi. In primo piano le associazioni chiusane: gli Alpini offriranno bevande calde, EquAzione caffè e pop-corn e Famiglie a colori bugie artigianali. Info: www.facebook.com/vallepesio

A Limone Piemonte sabato 22 febbraio dalle 14.30 alle 18 in Piazza del Municipio ci sarà un’animazione pensata proprio per i bimbi dell’Asilo e della Scuola Primaria dedicata al CarnevaleAd animare il pomeriggio per far divertire bimbi, genitori e nonni ci sarà il Team di “Zenzero”, il gruppo di animatori guidato da Andrea Caponnetto.Tra le tante attività preparate per i bimbi e le loro famiglie ci saranno 2 “truccabimbi”, il laboratorio creativo “costruisci la tua maschera”, le letture animate ed i giochi musicali a squadre. E’ prevista la sfilata dei piccoli mascherati sulla piazza di Limone, con premiazione dei travestimenti più originali e simpatici, ma anche tanti “gadget” ed omaggi distribuiti gratuitamente ai bimbi partecipanti per cui invitiamo genitori e nonni ad accompagnare i loro piccoli sulla Piazza di Limone per divertirsi tutti insieme. Info: www.limoneturismo.it

A Demonte sabato 22 febbraio si festeggia dalle 21 con il “Carnival Party” con l’animazione musicale di dj Nick. Alle 22 verranno consegnate le chiavi del paese alle maschere Re Kant e Monna Demontina. Domenica 23 febbraio ci sarà la storica sfilata lungo il centro storico, ritrovo e partenza da piazza Renzo Spada alle 14.30. I festeggiamenti si chiuderanno alle 21 al Palatenda con il “Carnival Party II Act”: musica con dj Whasy e a seguire dj Nick.Info: www.facebook.com/ufficioturistico.demontevallestura

Domenica 23 febbraio a Cuneo ci sarà il Carnevale dei ragazzi 2020 giunto alla 41esima edizione, con la sfilata che partirà alle ore 14.30 da Piazza Galimberti e arriverà fino a Piazza Europa, con ritorno per la festa finale in Piazza Galimberti. Sono attese oltre 3 mila persone. Al Carnevale parteciperanno i gruppi mascherati degli oratori e delle parrocchie, la Banda musicale “Duccio Galimberti”, le maschere di Cuneo Gironi e Girometta e l’animazione sul palco sarà a cura degli 'AnimAttori'. Info: www.comune.cuneo.it

La Pro Loco di Cervasca e il Comune invitano sabato 22 alle 14.30 bambini e ragazzi al carnevale in maschera “Carlevè ‘d Servasca 2020”. Alle 14.30 ci saranno laboratori ed esibizioni di arti circensi con i giovani artisti delle scuole “Fuma che ‘nduma”. Dopo lo spettacolo è prevista la distribuzione gratuita di bugie, bevande e cioccolata calda.

Sabato 22 febbraio alle 21.30, appuntamento al Filatoio di Caraglio con il “Barboirada”, Gran Ballo di Carnevale. Sul palco la Grande Orchestra Occitana formata dagli allievi e dagli insegnanti dei corsi di musica occitana tenuti da Simonetta Baudino, Chiara Cesano, Manuel Ghibaudo, Sergio Berardo e coordinati dall’associazione Lou Dalfin. In programma un repertorio di brani della tradizione occitana delle valli e dell’Occitania transalpina. Info: www.filatoiocaraglio.it

Questo fine settimana a Dronero prosegue il ricco programma dei festeggiamenti per il Carnevale Dronerese. Sabato 22 febbraio alle ore 15.00 è previsto il ballo dei bambini al tendone, dalle ore 22.00 tutti a ballare con la serata disco con ABCD band al tendone.Info: www.facebook.com/cittadidronero

Sabato a Chianale tradizionale appuntamento con il Carnevale alpino dei “Loup”. A mezzogiorno ritrovo dei partecipanti in costume al bar da Giò. Dopo il pranzo, il corteo festoso, con musiche e i canti della tradizione occitana, andrà per le vie del borgo, in cerca di coraggiosi che aprano le loro case calde e offrano all’allegra compagnia qualcosa da bere e da mettere sotto i denti. La festa si concluderà dopo cena, al “Bar da Giò”, con un concerto di musica occitana. Quello di Chianale è un Carnevale alpino particolare, soprattutto per la presenza dei lupi, animali che non appaiono in altre feste del periodo carnevalesco, ma che in questo contesto rappresentano la personificazione dell’inverno e del “diverso”.

Domenica 23 febbraio, a Pineta Nord , è in programma il “Trofeo Fredo Roux”: gara di sci amatoriale, inizia alle 10. Aperta a tutti. Iscrizioni sul momento o alla Scuola di sci (347.0578361), con “pacchetto gara + polenta”. Info: https://www.facebook.com/prolocopontechianale2018

Continua il Carnevale a Saluzzo. Sabato 22 febbraio, in Piazza Cavour dalle ore 9 ci sarà il mercato e la colazione di Ciaferlin, una mattina con le maschere della Città, una colazione con i prodotti del mercato della terra, formaggi, salumi e pane casereccio.Dalle 20,30 al Pala CRS, Foro Boario, in via Don Soleri, è in programma il veglione di Carnevale, Dj set con Marco Marzi e Marco Skarica. Ingresso 5 euro.Domenica 23 febbraio, presso l’ala di ferro di piazza Cavour e nel centro cittadino, con partenza da piazza Garibaldi, andrà in scena il terzo carnevale degli Oratori della diocesi di Saluzzo con inizio della sfilata alle 14.30. Info e programma completo: http://fondazionebertoni.it/

Per festeggiare il Carnevale 2020, ad Envie sabato 22 al pomeriggio è in programma la consegna delle chiavi del paese alle maschere, e a seguire il ballo in maschera per bambini con musica, animazione e merenda. Info: www.facebook.com/Envie-Eventi

Si festeggia il Carnevale anche a Rifreddo. Sabato 22 febbraio dalle ore 14 è in programma il ballo dei bambini presso gli impianti sportivi. Alle ore 21 ci sarà l’investitura delle maschere e sfilata delle maschere del Piemonte con musica e balli by Enzo e dj Ariele.

Domenica 23, a partire dalle ore 15 è prevista la mostra dei carri allegorici con le maschere del paese e alle ore 17 ci sarà la distribuzione di polenta e salsiccia da parte del gruppo ANA di Rifreddo. Info: www.facebook.com/comuneRifreddo

Anche a Bagnolo Piemonte la festa del Carnevale è in programma per questo fine settimana. In piazza San Pietro, nel pomeriggio di domenica, a partire dalle 14, esploderà il Carnevale delle mascherine. A disposizione dei più piccoli castelli gonfiabili e animazione a cura di Poldino. Non mancheranno le maschere ufficiali Ciafré d’le Lose e Ghitin la Bulioira e l’esibizione della banda musicale di Bagnolo. Alle 17 trasferimento al teatro Silvio Pellico per lo spettacolo di Mago J Show. Info: www.facebook.com/prolocobagnolopiemonte

Anche quest'anno la Proloco di Crissolo organizza la tradizionale festa di Carnevale. Si terrà sabato 22 febbraio alle 19,30, con una cena in compagnia a base di polenta fumante e altre golosità e un dopo-cena imperdibile, con il “Bussolin” e con musica e allegria per tutte le età e le famiglie, e i bambini in maschera. Il “Bussolin”, tornato in auge da qualche anno, è un rito carnevalesco che nasce dalla tradizione popolare giovanile della questua delle uova. Alla rievocazione seguirà, la sera, la distribuzione della polenta con le succulente pietanze secondo l’antica ricetta crissolina, il tutto preparato in collaborazione coi ristoranti locali. Il tutto sarà accompagnato dalla fisarmonica che darà l’occasione anche di ballare in allegria. Informazioni e prenotazioni (quantomai gradite) si ricevono presso gli esercizi commerciali Albergo Visolotto, Panetteria Bessone, oppure da Adelaide al numero 339-6571242. Info: www.facebook.com/ComuneCrissolo

Solidarietà

Domenica 23 febbraio ad Alba ci sarà “Singing for Australia”, concerto di beneficienza a favore dei Centri di recupero in Australia presso il Teatro Sociale "G. Busca", sala "Michelangelo Abbado", alle ore 20.30. Biglietti: € 20. La tragedia degli incendi che stanno devastando l’Australia causando morti e distruzione degli ambienti naturali non può lasciare indifferenti e ha spinto il veterinario e fondatore del centro recupero ricci La Ninna di Novello Massimo Vacchetta a farsi promotore della serata. Sul palco a presentare la serata ci saranno Dunia Rahwan e Paolo Menegatti del programma di radio Deejay Animal house. Si esibiranno il soprano Olga Angelillo, Manuel Tappa al didgeridoo, l’antico strumento a fiato ad ancia labiale degli aborigeni, il coro Lala guys diretto da Luca Guastanini e l’orchestra d’archi Vitriol diretta da Paolo Paglia. Tutto il ricavato, pagate le spese, sarà destinato a favore dei centri di recupero in Australia.Info: www.facebook.com/centrorecuperoricciLaNinna

Domenica 23 febbraio presso il comprensorio sciistico di Prato Nevoso si terrà “Un notturno speciale”: una serata sugli sci pensando alla solidarietà.Gli impianti sciistici saranno infatti aperti in via straordinaria dalle 20 alle 23, per una serata benefica di raccolta fondi a favore della “Cascina Aquilone” per la realizzazione di una casa per i ragazzi con gravi disabilità. L’obiettivo principale è l’attivazione di una struttura, una vera e propria casa, dove ragazzi adolescenti e adulti con difficoltà psicofisiche e comportamentali senza specifica diagnosi, possono trovare un luogo di attività terapeutiche, ricreative e lavorative nella loro impossibilità di approcciarsi al mondo del lavoro e di essere autonomi.Info: https://pratonevoso.com/eventi/

Sabato 22 febbraio, alle 20.30, il Lions club Canale Roero organizza una grande tombola benefica nel salone polifunzionale di Piobesi. In palio ci saranno ricchi premi gastronomici e un super premio finale. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore di opere di beneficenza sul territorio e a sostenere il finanziamento del progetto di screening gratuito dell’ambliopia (nota come “malattia dell’occhio pigro”). Si tratta di un importante service che da anni il Lions club Canale sta svolgendo nelle scuole materne del Roero. Info: www.facebook.com/lionsclubcanaleroero

Il teatro dialettale a Genola oltre a intrattenere e divertire compie una buona azione. Sabato 22 febbraio alle 21 al teatro Bonavia, infatti, andrà in scena la compagnia “Face ‘d Tola” con lo spettacolo “Regal ‘d nosse”, spiritosa commedia dialettale che, in questo caso, contribuirà alla raccolta fondi per il nuovo progetto del gruppo missionario per la mensa francescana dei Frati Cappuccini. Info: www.comune.genola.cn.it/

A Robilante, domenica 23 febbraio ci sarà una polentata di solidarietà con il gruppo Alpini. L’appuntamento è, alle ore 12, in piazza Michele Olivero. Il ricavato sarà destinato alla fondazione Stella Maris per la cura sperimentale della rara malattia neurodegenerativa SPG11 che ha colpito la giovane Alice Pepino, residente a Roccavione. Consulta la pagina FB della proloco per altre iniziative di raccolta fondi per Alice: www.facebook.com/ProRobilante

Un weekend sulla neve

Se vuoi trascorrere il fine settimana sulla neve puoi avere tutte le informazioni sulle stazioni sciistiche cuneesi visitando la pagina dedicata sul sito: www.cuneoholiday.com

Di seguito alcune iniziative previste per il fine settimana, per verificare cambi di programma controlla i siti delle stazioni sciistiche.

Domenica 23 febbraio a Pian Munè, Paesana, è in programma il Carnival Party; dalle ore 14.00 è prevista la festa in maschera al Rifugio a valle. Piste e Rifugi saranno aperti tutti i giorni fino a lunedì 2 marzo. Chi scia completamente mascherato durante le vacanze di Carnevale pagherà lo skipass a metà: Adulti 10 euro, Ragazzi 8,50 euro. Info: www.pianmune.it

Anche le piste da sci di Crissolo sono pronte per festeggiare degnamente la baldoria di Carnevale. E’ prevista un’apertura prolungata che andrà da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio: una sorta di tour de force che metterà in condizioni soprattutto a quanti saranno a casa da scuola di sfruttare al meglio la loro passione per gli sci. La giornata clou sarà ovviamente quella di domenica 23 quando il rifugio “Aquila Nera”, posto all’arrivo della seggiovia biposto, ospiterà una festa in maschera con musica, animazione e spritz party.Info: www.monvisoski.it e www.facebook.com/monvisoski

Sabato 22 febbraio, in Loc. Artesina a Frabosa Sottana, è in programma il 15° Raduno nazionale delle mascotte sulla neve, tradizionale appuntamento per i più piccini con Pinky e le mascotte provenienti da tutta Italia per un particolare e divertente slalom sugli sci.Un evento capace di attirare visitatori da tutta Italia, con una risposta sempre più importante alla lettera inviata ogni anno, durante le festività natalizie, dal simpaticissimo coniglio rosa, testimonial della località del Piemonte, alle mascotte di ogni parte d'Italia, tutte quante entusiaste nel confermare tempestivamente l’adesione.Info: www.artesina.it

Sabato 22 e domenica 23 febbraio approderà a Prato Nevoso, Frabosa Sottana, il Vertical village, il “villaggio vacanze” sulla neve che porta musica, divertimento, gadget, ski test e animazione. Tante sorprese, giochi per vincere originali gadget e la partecipazione di Radio Deejay che sarà presente, con i suoi artisti, per riempire di energia le giornate sulle piste.Info: www.pratonevoso.com e www.verticaltour.it

Tutti a teatro!

A Boves l’Associazione culturale “Gli artisti del Giorno” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura propone per sabato 22 febbraio, alle 21 presso l’Auditorium don Enrico Luciano, lo spettacolo “La Cosa pi bela. Piomse n’autr cafè”, commedia abruzzese di Tonino Ranalli tradotta in piemontese da Luciano Turco. Protagonista sarà “La Crica del Borgat”. Le offerte verranno devolute alla scuola materna Monsignor Calandri. Giunge al capolinea la rassegna delle compagnie piemontesi al Sociale di Alba, allestita con il Nostro teatro di Sinio. La verità di Freud, scritto da Stefania De Ruvo e presentato da Coincidenze, andrà in scena sabato 22 febbraio alle 21. Una commedia degli equivoci con Katya Gallesio, Emanuele Enrico, Giuliano Lo Iacono, Marilù Cocito, Patrizia Sugliano, Giorgia De Carolis, Lara Bolla e Beppe Diano, diretti da Marco Domenicale.Info: www.facebook.com/CompagniaTeatraleCoincidenze

A Piasco sabato 22 febbraio, sempre alle ore 21, è in programma l’ultima serata prevista dal cartellone di rappresentazioni della 26esima rassegna di teatro piemontese, ospitata nella sala polivalente intitolata al dottor Serra.Sul palco, per la prima volta, la compagnia teatrale “Ij Farfoj” di Rivoli, che rappresenterà “La Berta annamorà”, commedia brillante in tre atti di Adriana Quaranta. Il ricavato dell’intera rassegna verrà devoluto per l’organizzazione del 50esimo anniversario della posa della “Madonnina dei Laghi Blu” che si svolgerà il 2 agosto 2020. Info: www.piasco.net

A Cuneo, teatro Don Bosco, riprende la rassegna di teatro dialettale “Ij dintorn an sità” con il quarto appuntamento sabato 22 febbraio, ore 21: la Compagnia della Calzamaglia di San Pietro del Gallo presenta la commedia di Luciano Lunghi “Parej a val nen (così non vale)”.Info: www.salecuneo.it

Appuntamenti musicali e culturali Nell’ambito della rassegna “Domenica Musica”, domenica 23 febbraio alle ore 17 nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Fossano andrà in scena la grande musica classica con il concerto dell’orchestra classica FFM diretta dal celebre Maestro Julius Kalmar.L’orchestra interpreterà “Egmont, Op. 84” di Ludwig Van Beethoven, “Concerto per flauto e orchestra n. 1 in Sol maggiore K 313” di Wolfgang Amadeus Mozart, solista Giulia Bulgarini, e “Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, Op. 55 (Eroica) di Ludwig Van Beethoven.Info: www.comune.fossano.cn.it

A Ceresole d’Alba domenica 23 febbraio è in programma una visita guidata gratuite al muBATT, il nuovo spazio espositivo dedicato alla Battaglia di Ceresole del 1544. Un viaggio alla scoperta del conflitto, tra testimonianze e cimeli storici conservati preziosamente durante i secoli. Appuntamento dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 con ingresso libero.Info: http://www.turismoinlanga.it/it/

Si conclude ad Alba la terza edizione del Festival organistico internazionale di Cristo Re diretto da Gabriele Studer. Domenica 23 febbraio alle 21 suonerà il celebre organista Philip Rushforth, direttore musicale della cattedrale di Chester, in Inghilterra. Ha suonato nelle cattedrali di Westminster e St. Paul, nel King’s college, e si è esibito in tour in Francia, Belgio, Florida e Irlanda.Info: www.cristorealba.it

Sabato 22 febbraio a Chiusa Pesio, presso la sala incontri Parco, in via Sant’Anna 34, nell’ambito della Stagione a musicale Accademie in Valle, alle ore 21 l’artista Simona Colonna presenterà lo spettacolo "Folli e Folletti" l’ingresso è libero.Info: www.comune.chiusadipesio.cn.it/ e prenotazioni Associazione Musicante 3472442379.

A Saluzzo domenica 23 febbraio ore 11, con ritrovo alla Castiglia, è in programma una visita guidata il cui filo conduttore sarà rappresentato da festeggiamenti, tempo libero e divertimenti del passato. Un particolare approfondimento sui festeggiamenti del Carnevale saluzzese di un tempo avverrà nell' Archivio Storico del Comune di Saluzzo con la visione e descrizione dei tanti documenti conservati: le lettere, le fotografie, i progetti di carri e di cortei, i manifesti e gli articoli.L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria del Museo della Civiltà Cavalleresca.Costo: 5 euro a partecipante, under 12 gratuito. Prenotazioni e informazioni: prenotazione (obbligatoria) n. verde 800392789 email: saluzzo@coopculture.it

A Savigliano, per il cartellone degli Amici della musica, domenica 23 febbraio, alle 17, palazzo Taffini, via Sant’Andrea n. 57, ospiterà il concerto dei vincitori del Concorso internazionale di canto Spazio musica 2019 di Orvieto. Si esibiranno il soprano Yue Wu e il basso Davide Mura ed il pianista Leonardo Nicassio. Info: www.amicimusicasavigliano.org