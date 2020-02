Garessio: attribuita la De.Co. alla castagna garessina

Martedì 19 febbraio la Giunta del Comune di Garessio ha approvato l’attribuzione della De.Co., ovvero la Denominazione Comunale, alla Castagna Garessina, a conclusione di un percorso volto a valorizzare e uno dei prodotti più significativi della tradizione e dell’agricoltura del territorio.



“Il conferimento della De.Co. alla Castagna Garessina è un'iniziativa per promuovere le nostre tradizioni agricole, culinarie e culturali, sia di Garessio sia di tutti i comuni e le valli limitrofe – commenta il sindaco Ferruccio Fazio -. Se siamo giunti a questo risultato è per merito dell'ottimo lavoro svolto dalla Commissione creata ad hoc. In particolare il nostro ringraziamento va a Paola Gula, Paolo Sappa e Giuliano Ghiglia per aver messo a disposizione le loro competenze. Ringrazio anche la Giunta che ha seguito con zelo l'intero iter”.



Il Regolamento stilato dalla commissione mette in chiaro che la “Garessina” deve essere costituita da un minimo di 85% della varietà colturale “Gabbiana” e che la valorizzazione, la diffusione delle tecnichetradizionali di produzione e trasformazione e della conoscenza del prodotto sono gli obiettivi primari della Denominazione. Non si tratta soltanto di una produzione agricola da proteggere, ma di una lavorazione antica che rende tipica la “Castagna Bianca” con il suo unico sentore di affumicato.



A rendere inimitabile la Garessina, infatti, è l’essicazione a legna che da secoli avviene negli “Scau”, le costruzioni rurali atte a quest’uso che si trovano site ancora oggi nei castagneti più antichi.



A partire da martedì 19 febbraio, quindi, i produttori e i trasformatori potranno fare richiesta al Comune di Garessio di poter apporre in etichetta la dizione “Castagna Garessina De.Co.” che verrà concessa previa valutazione sia tecnica che sensoriale dalla Commissione.



Come già successo nelle Denominazioni Comunali istituite negli anni passati, possono fare richiesta di adesione al marchio gli operatori del territorio comunale di Garessio e dei comuni situati nelle Valli in cui la Garessina trova diffusione, ovvero l’Alta Valle Tanaro e Valli Mongia, Bormida, Casotto e Pennavaire, inquanto siti storici di produzione.



La De.Co. della Castagna Garessina va ad aggiungersi a quelle del Pane di Porri e Patate, della Polenta Bianca e dei Garessini. Si tratta di produzioni uniche nel loro genere che raccontano la storia e le tradizioni di uno dei borghi più belli d’Italia.