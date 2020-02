La dronerese Elisabetta Garino concorrente ad “Avanti un altro!” di Bonolis

Sorridente, bella e telegenica, ha risposto in modo esatto a tre delle quattro domande della categoria “L’indovinello della Sfinge”, ma la fortuna non è stata dalla sua parte nella presa del “pidicozzo” per passare al quiz finale.

Elisabetta Garino, 21 anni, dronerese, ha partecipato come concorrente ad “Avanti un altro”, il popolare game show televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, andato in onda ieri sera ( venerdì 21 febbraio su Canale 5) dopo aver fatto la fila indiana, la sera precedente, per accedere alle domande di cultura generale della trasmissione.

“Una bellissima esperienza - commenta Elisabetta iscritta al corso di Scienze Internazionali dell’Università di Torino- Avevo accompagnato mia mamma Gabriella al casting di selezione del programma ed ho provato anch’io. Sono stata scelta e convocata a Roma per le riprese".

La puntata è stata registrata il 5 dicembre scorso. Purtroppo non ha vinto. Nonostante i gesti scaramantici, dal “pidicozzo” è uscito lo “iettatore” con una domanda senza opzioni di risposta, difficilissima.

“Oltre all’emozione di vivere da concorrente, a tu per tu con Bonolis, il gioco televisivo, è stato anche molto interessante conoscere il dietro le quinte dello studio. Mi hanno colpito la naturalezza e gentilezza della troupe coinvolta nell’organizzazione, che mi ha trattata come un personaggio televisivo dall’arrivo a Roma, al trucco e "parrucco", al saluto a fine puntata. Mi hanno fatto sentire una vera Vip".