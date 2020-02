Monforte: ripulita una parte del rio Bussia

È stata ripulita una parte, questa mattina, sabato 22 febbraio, con la collaborazione di un foltissimo gruppo di appartenenti alla protezione civile, con il presidente Giampiero Mayer, del rio Bussia di Monforte.



L'intervento, di grossa entità, è stato reso possibile grazie a un contribuito previa bando della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che guarda alla salvaguardia del territorio.



Il Sindaco Livio Genesio, estremamente soddisfatto del Lavoro finalmente concluso afferma: "L'ambiente e la sua tutela vengono prima di tutto. Dunque era obbligatorio questo lavoro che però, ricordiamo, è stato attualizzabile solamente attraverso la forza di volontà del gruppo di protezione civile ed all'impegno economico della fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per il bando "Presidio del territorio - Acque sicure" , per questo non smetteremo mai di ringraziare".