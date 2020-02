Più sicurezza nelle scuole di Savigliano: fondi per interventi di controllo antisismici e nei solai

Interventi per migliorare la sicurezza nelle scuole grazie ai contributi in arrivo dal Miur e dall’avanzo di Amministrazione vincolato. Rispettivamente da 12 mila e 29 mila euro che saranno utilizzate per indagini e verifiche nei solai e controsoffitti di tutti gli edifici scolastici di competenza comunale, ovvero asili, scuole elementari e medie, e per i controlli antisismici sulle stesse strutture.

“L’Amministrazione ha avviato in passato e sta continuando nella direzione di un piano di monitoraggio delle scuole - spiega l’assessore Petra Senesi.- In particolare ora si è puntato sulla vulnerabilità sismica e per verifiche solai. Per noi è molto importante lavorare in questa direzione”.

Infine inserito nella prima variazione di bilancio anche il contributo regionale - Miur da quasi 60 mila euro per gli interventi di sostegno ai servizi per la prima infanzia.