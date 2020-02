Whistleblowing a Mondovì: il Comune combatte la corruzione negli uffici

Il Comune di Mondovì ha aderito alla piattaforma "WhistleblowingPA" per l'acquisizione e la gestione informatica delle segnalazioni di illeciti o irregolarità da parte dei dipendenti municipali, dei lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore dell'ente: l'ha annunciato l'amministrazione cittadina sul proprio albo pretorio.

"In ogni caso - spiegano dal municipio di Mondovì - l'amministrazione è tenuta a disciplinare le modalità per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, preferibilmente informatiche, definendo anche i tempi e i soggetti responsabili"; ecco perché non si poteva più aspettare.