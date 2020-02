Fico Fitness Night, grande successo al carnival party sponsorizzato da Iren

L'evento era sold out da settimane e la serata non ha deluso. Successo annunciato per il carnival party a suon di musica e fitness a Torino: 200 persone, tutte rigorosamente mascherate, hanno partecipato al Fico Fitness Night, l'evento sportivo organizzato da Street Workout al Museo Ettore Fico. Sponsor dell'evento Iren , sempre presente alle iniziative e ai momenti di aggregazione, socializzazione, benessere, cultura e valorizzazione del territorio .

Fico Fitness Night: la sfida

"Scegli di ballare o di allenarti?". Questa la sfida alla base della Fico Fitness Night lanciata dai trainers di Street Workout. Sì, perché i partecipanti hanno potuto optare per due tipologie di sport da praticare per l'intera durata dell'evento:

Functional , l'allenamento più in voga in questo momento nelle palestre di tutta Italia. Una disciplina sportiva che non vincola all’utilizzo di nessun macchinario, ma viene utilizzato solo qualche piccolo attrezzo

Zumba , la lezione di fitness che unisce i movimenti tradizionali dell'aerobica con la musica afro-caraibica, con i suoi ritmi veloci e cadenzati

Il tutto rigorosamente in maschera.

I due filoni distinti sono stati gestiti attraverso un team di 14 istruttori, esperti e competenti, che operano sia a livello nazionale che internazionale. Le parole d'ordine della Fico Fitness Night sono state esercizio fisico, musica e divertimento, fusi insieme nella splendida cornice dello spazio espositivo del famoso museo torinese.

L'allenamento ha poi lasciato spazio al dj set e alla silent disco, grazie alle cuffie fornite dagli organizzatori.