Il nuovo modo per trovare un professionista della nutrizione online: nasce NutriDoc.it

Mangiare sano e stare bene sono due imperativi categorici moderni. Sempre più persone, infatti, oggi giorno sentono la necessità di star bene con il proprio corpo e di non mettere a rischio la propria salute con un'alimentazione inadeguata.

In realtà, molte persone sono spinte a seguire un'alimentazione sana per motivi estetici oppure perché vogliono migliorare le loro performance a livello sportivo. Qualunque sia la motivazione che spinge a mangiar sano, è fondamentale puntare su un piano alimentare formulato su misura da figure competenti nell’ambito della nutrizione. Per questo motivo nasce il nuovo portale NutriDoc.it , che aiuta pazienti interessati a migliorare la propria alimentazione a trovare il professionista della nutrizione che faccia al caso proprio: nutrizionisti, dietologi e dietisti in ogni città d’Italia.

I rischi delle diete fai da te

Le diete “fai da te” possono essere molto rischiose: ecco perché quando qualcuno decide di rimettersi in forma anche da un punto di vista alimentare, è bene riferirsi sempre a professionisti che hanno le giuste qualifiche per operare nel mondo della nutrizione. In Italia, questi professionisti sono solo 3: dietologi, dietisti e nutrizionisti.

Chi vuole dimagrire, molto spesso seguendo una dieta che non ha il supporto di una di queste figure professionali, potrebbe correre dei rischi seri, con la possibilità di incorrere in varie patologie, alcune anche gravi. La cosa importante perciò è affidarsi a degli esperti che sapranno guidarvi con competenza, senza dovervi imporre regimi dietetici drastici, con la promessa di risultati immediati.

Bisogna puntare invece ad un'alimentazione sana e bilanciata, che possa portare benefici e risultati costanti nel lungo termine. Non bisogna mai dimenticare quanto sia importante rivolgersi ad un esperto serio e preparato, che possa aiutarvi a intraprendere un percorso di nutrizione personalizzato e costruito attorno al vostro stile di vita e alle vostre condizioni fisiologiche.

Come scegliere il proprio regime alimentare

La scelta del regime alimentare adeguato per un'alimentazione sana dipende dal tipo di vita che si fa, dalle eventuali patologie che si hanno, dalle attività fisiche che si svolgono e non solo. Ecco perché serve sempre il supporto di un buon professionista della nutrizione che possa indicarvi la strada giusta da seguire per dimagrire e restare in forma. Gli utenti di NutriDoc possono mettersi in contatto con i migliori dietologi, nutrizionisti e dietisti d’Italia, raccolti in un’unica piattaforma chiara e semplice da utilizzare.

La selezione dei professionisti

Quando si trova un esperto della nutrizione su NutriDoc, si ha la sicurezza che sia un vero professionista abilitato per legge ad operare in Italia. Spesso ci affidiamo a blogger o influencers di vario tipo, che hanno magari un ottimo seguito sui social, ma che non possiedono le qualifiche necessarie per formulare dei piani dietetici personalizzati.





Su NutriDoc invece, i responsabili del portale selezionano i professionisti analizzando manualmente le loro qualifiche e verificando la loro presenza sugli albi ufficiali delle loro professioni. Il portale non dà spazio ad abusivi o a professionisti in altri campi che però non sono abilitati per legge ad operare nel mondo della nutrizione.





Un altro vantaggio di questo nuovo sito sta nella possibilità di poter consultare le recensioni scritte da altri utenti del sito. In questo modo, si potrà scegliere il dietologo, dietista o nutrizionista di fiducia basandosi sulle esperienze di veri pazienti che hanno avuto a che fare con questi professionisti in passato, e che condividono le loro storie e risultati ottenuti sul sito.

Con questo servizio, completamente gratuito, NutriDoc vuole portare sicurezza e trasparenza nel mondo dell’alimentazione e garantire ai potenziali pazienti la possibilità di ritrovare autostima e benessere grazie a un percorso studiato da veri professionisti del settore.