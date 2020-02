Pulizia del viso: come usare al meglio le salviettine struccanti

Il trucco per una donna è spesso imprescindibile ma, a fine giornata, è altrettanto fondamentale detergere il viso a fondo. Laddove non sia possibile farlo con altri prodotti, le salviettine struccanti delicate di Acqua alle Rose sono una valida alternativa, pratica e veloce. Innanzitutto, sono impiegati quasi esclusivamente ingredienti naturali e non vi è presenza di alcool a irritare la pelle.

Gli estratti di rose nobili, invece, hanno proprietà eccellenti per l'epidermide, specie se questa si presenta secca o sensibile. Antibatteriche, antinfiammatorie e lenitive, queste salviettine con acqua di rosa idratano e tonificano, mentre struccano efficacemente: sono state pensate per risultare morbide ma efficienti anche su labbra e contorno occhi.

In comodi pacchetti trasportabili anche nella pochette più piccola, usare questi struccanti è comodissimo soprattutto perché non c'è bisogno di risciacquare con acqua, il che quando ci si trova fuori casa è estremamente agevole.

Scegliere salviettine struccanti di ottima qualità quelle di Acqua alle Rose è fondamentale per evitare arrossamenti dovuti a sostanze aggressive, ma anche all'eccessivo sfregamento: un prodotto che elimina il trucco solo in modo superficiale, infatti, indurrà la persona a strofinare con più vigore stressando la pelle, invece di detergerla. Gli ingredienti che umidificano le salviette dovranno quindi rimuovere il trucco senza troppi passaggi nel pieno rispetto dell'epidermide, che potrà essere secca o grassa, giovane e delicata o anche matura e bisognosa di cure speciali.

Un'acqua di rose di certo risulta adatta a qualsiasi tipo di esigenza, come tutte le soluzioni green. Alcune sono differenziate anche in base alla tipologia di pelle e contengono acidi in grado di esfoliare delicatamente, oppure camomilla per normalizzare le pelli soggette ad arrossamenti.

Una buona regola da seguire riguarda anche l'utilizzo: se si sta togliendo il trucco dagli occhi, è bene impiegare due salviettine differenti per massimizzare l'effetto struccante e impedire di riportare i residui da un occhio all'altro. Lo stesso vale per le labbra che, assieme agli occhi, rappresentano una delle parti dove si carica maggiormente il make-up.

Una salviettina, per quanto valida, ha una superficie limitata e occorre valutare la quantità di prodotto da detergere in rapporto alla sua grandezza: sulle guance e sul viso, ad esempio, si può anche usare la stessa avendo cura di girarla dall'altro lato, a patto ovviamente di non aver esagerato con il blush o il fondotinta.

Inutile bagnare ulteriormente una salvietta umidificata con acqua o altri prodotti. Nel primo caso, si rischia di vanificare gli effetti dello struccante, nel secondo si potrebbero aggiungere elementi in contrasto con quelli già preesistenti: in generale, meglio non sommare troppi principi attivi differenti, soprattutto se non si conosce la risposta della propria pelle al mix così creato.

Fondamentale è anche il metodo con cui si usa la salvietta: anche se si è portate a partire dalle zone più fittamente truccate, bisognerebbe seguire una linea ideale che parte dalla fronte e scende fino al collo, se necessario.

Ciò serve per evitare che batteri o residui di trucco e altre impurità possano essere portate su tutto il volto in maniera indiscriminata. Irritazioni e brufoli, spesso hanno proprio questa origine e si possono accentuare in caso di errata detersione. Non è consigliabile, poi, conservare una salviettina già usata, neanche per qualche ora per gli stessi motivi di permanenza di batteri e polveri, ma anche perché, molto banalmente, i principi attivi si asciugano rapidamente rendendo vana l'operazione di pulizia.