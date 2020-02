Voglia di eco-glamping? Un nuovo modo di viaggiare che affascina sempre più persone

Quando il glamour incontra il campeggio, c'è l'eco-glamping: tende e alloggi di lusso con tutti i comfort necessari. Il glamping moderno offre strutture diverse: yurte, tende, pod (una sorta di capanne in legno), roulotte e rimorchi vintage, tende da safari, case sugli alberi. Il glamping è la nuova tendenza del turismo green e si tratta di un nuovo modo di concepire una vacanza. A tutti gli effetti si dorme all'interno di vere tende, case sugli alberi e così via, però, non pensate alle classiche tende canadesi o a quelle da campeggio, infatti, è molto più di questo.

Chi sceglie di fare glamping sa che potrà disporre dei servizi di un classico hotel di lusso, quindi non brandine e sacco a pelo ma letti con materasso, biancheria, coperte, cuscini e molto altro ancora. Il tutto immersi nella natura in modo chic. Le persone che non hanno mai fatto una vacanza in campeggio non sanno cosa li aspetta optando per il glamping e i campeggiatori esperti scopriranno un lusso di cui non potranno più fare a meno.

Il grande vantaggio del glamping è il comfort. Non dovrete trainare la roulotte o portare la tenda in campeggio, anche perché la vostra tenda o la vostra casa sugli alberi sono già lì che vi aspettano. Nel corso di questi ultimi anni il glamping si è praticato in tutta Europa e anche in Italia ormai l’offerta non scarseggia.

Se desiderate sperimentare il Glamping in Italia per immergervi nei paesaggi incontaminati e vivere in pieno le bellezze della natura, al Parco del Grep in Piemonte, soddisfano il desiderio di chi voglia dormire sull’albero con due proposte: la tenda o la casetta sugli alberi. Questo nuovo modo di intendere le vacanze è prima di tutto glamour e rappresenta un lifestyle ben definito, dove anche gli animali domestici sono i benvenuti.