Martedì 25 aprile anche a Sant’Albano Stura sarà festa in occasione del Carnevale.

La Pro Loco, in collaborazione con gli Alpini di Sant’Albano e con il patrocinio del Comune organizza “Carnevale in Piazza”, festa in maschera in piazza Caduti di Guerra.

Per chiudere in bellezza la giornata ci sarà la “Gran Polenta Concia” preparata dal gruppo Alpini Sant’Albano Stura e saranno distribuite risole a tutti i partecipanti fino a esaurimento.