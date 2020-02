Coronavirus, Gianna Gancia: "Serve una risposta comune, necessario scrivere il Piano UE"

“Di fronte all'emergenza Coronavirus, con 70.000 casi accertati nel mondo, 67 in Europa di cui più di 20 in Italia, che ci costringe a piangere già due morti e con numeri in costante aumento, l'Unione europea non può limitarsi ad essere spettatore".



Lo scrive in una nota Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.



"La semplice sospensione temporanea di Schengen, però, rischierebbe di decretare la fine del progetto europeo: questa soluzione sarebbe una resa politica da parte dei leader europei. Rifugiarsi nella paura non servirà a niente se non si predispone un piano organico a livello europeo, con un'organizzazione chiara e misure comuni, basate sull'evidenza scientifica e non sull’isteria collettiva. I leader dell'Unione mettano da parte particolarismi e agiscano con coraggio: si convochi immediatamente un Consiglio europeo straordinario per dare il via libera con rapidità a un piano comune. Perdere tempo è colpevole”.